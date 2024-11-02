Доступно не всім. Українцям порадили, як зменшити суми в платіжках за світло

Енергетики зазначають, що з приходом холодів суми в платіжках за світло збільшуються. Особливо для тих, хто користується електрообігрівачами або вмикає кондиціонер.

Зменшити витрати можна, перейшовши на "нічний" тариф. Електроенергія, спожита вночі, коштує вдвічі дешевше - 2,16 грн/кВт∙год. "Нічний" тариф діє у період з 23:00 до 7:00.

Щоб користуватися "нічним" тарифом потрібно мати двозонний лічильник. Він відрізняється від звичайного тим, що фіксує споживання окремо вдень та вночі.

"Якщо перевести роботу енергоємних приладів на проміжок між 23:00 та 7:00, то цілком реально зменшити суму у рахунку за світло. Наприклад, у цей час можна вмикати бойлер, обігрівач, пральну машину, зарядні пристрої та іншу техніку", - пояснюють енергетики.