Доступно не всем. Украинцам посоветовали, как уменьшить суммы в платежках за свет

Энергетики отмечают, что с появлением холодов суммы в платежках за свет увеличиваются. Особенно для тех, кто пользуется электрообогревателями или включает кондиционер.

Уменьшить расходы можно, перейдя на "ночной" тариф. Электроэнергия, потребленная ночью, стоит вдвое дешевле - 2,16 грн/кВт∙час. "Ночной" тариф действует в период с 23:00 до 7:00.

Чтобы пользоваться "ночным" тарифом, нужно иметь двузонный счетчик. Он отличается от обычного тем, что фиксирует потребление отдельно днем и ночью.

"Если перевести работу энергоемких приборов на промежуток между 23:00 и 7:00, то вполне реально уменьшить сумму в счете за свет. К примеру, в это время можно включать бойлер, обогреватель, стиральную машину, зарядные устройства и другую технику", - объясняют энергетики.