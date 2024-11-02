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Доступно не всем. Украинцам посоветовали, как уменьшить суммы в платежках за свет

Фото: украинцам посоветовали, как платить меньше за свет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцы могут платить за свет меньше, перейдя на "ночной" тариф. Однако он доступен не всем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на энергокомпанию Yasno.

Энергетики отмечают, что с появлением холодов суммы в платежках за свет увеличиваются. Особенно для тех, кто пользуется электрообогревателями или включает кондиционер.

Уменьшить расходы можно, перейдя на "ночной" тариф. Электроэнергия, потребленная ночью, стоит вдвое дешевле - 2,16 грн/кВт∙час. "Ночной" тариф действует в период с 23:00 до 7:00.

Чтобы пользоваться "ночным" тарифом, нужно иметь двузонный счетчик. Он отличается от обычного тем, что фиксирует потребление отдельно днем и ночью.

"Если перевести работу энергоемких приборов на промежуток между 23:00 и 7:00, то вполне реально уменьшить сумму в счете за свет. К примеру, в это время можно включать бойлер, обогреватель, стиральную машину, зарядные устройства и другую технику", - объясняют энергетики.

 

Тарифы на коммуналку

Напомним, во время действия военного положения некоторые тарифы на коммунальные услуги заморожены правительством. Мораторий запрещает повышать цены на централизованное теплоснабжение, газ и горячую воду. На остальные тарифы мораторий не распространяется.

Летом в Украине повысили цену на свет. Украинцы платят за электроэнергию по тарифу 4,32 гривны за киловатт.

В "Нафтогазе", который является поставщиком газа для большинства украинцев, тариф составляет 7,96 грн/куб.м. У других поставщиков цены отличаются, но не превышают 9,9 грн/куб.м.

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