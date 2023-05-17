Доступно для "російського розуму": Подоляк назвав єдиний спосіб завершення війни

"Дехто продовжує жити в ілюзорному світі, де обов’язково треба стати на коліна перед Росією, тож любить час від часу надувати щоки й глибокодумно вимовляти риторичну фразу: "Ми шукаємо способи врегулювання..." Певна річ, шкода таких людей, які вважають, що мають право ігнорувати українську кров, розчаровувати", - пише Подоляк.

Як відзначив радник голови Офісу президента, Російській Федерації достатньо вивести свої війська з території України, аби завершити гарячу фазу війни.

"Логічно, просто, доступно навіть для специфічного "російського розуму", - додав Подоляк.