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Доступно для "российского ума": Подоляк назвал единственный способ завершения войны

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Пока некоторые "ищут способы урегулирования", России достаточно вывести свои войска с нашей территории, что сразу завершит горячую фазу войны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Некоторые продолжают жить в иллюзорном мире, где обязательно надо стать на колени перед Россией, поэтому любят время от времени надувать щеки и глубокомысленно произносить риторическую фразу: "Мы ищем способы урегулирования..." Конечно, жаль таких людей, которые считают, что имеют право игнорировать украинскую кровь, разочаровывать", - пишет Подоляк.

Как отметил советник главы Офиса президента, Российской Федерации достаточно вывести свои войска с территории Украины, чтобы завершить горячую фазу войны.

"Логично, просто, доступно даже для специфического "российского ума", - добавил Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что ЮАР договорилась с президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным о мирной миссии от Африки по войне. Как отметил президент ЮАР Сирил Рамафоса, лидеры африканских государств посетят Украину и Россию, чтобы представить собственный "мирный план".

За словами пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова, Владимир Зеленский готов принять высоких гостей и выслушать их предложения, а также рассказать об украинской формуле мира.

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