Доступний iPhone, нові iPad і не тільки: що Apple може презентувати навесні

Компанія Apple готує одразу кілька прем'єр на весну. Серед очікуваних новинок – доступний iPhone, нові iPad та оновлення комп'ютерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 9to5mac та Twitter журналіста Bloomberg Марка Гурмана.
Читайте також: Apple готує пристрій, який може змінити ринок ШІ: названо три головні переваги
"Я очікую на дебют недорогого MacBook, нових MacBook Air, нових MacBook Pro та нові дисплеї Mac протягом наступних кількох тижнів", - заявив Гурман.
Він також зазначив, що весною цього року також вийдуть на ринок нові Mac Studio, iMac та Mac mini.
Журналіст Bloomberg також повідомив, що новий недорогий MacBook від Apple виготовлятимуть за новим технологічним процесом з алюмінію, завдяки чому він буде доступний у багатьох цікавих кольорах.
За даними джерел ЗМІ, у найближчий час також очікується реліз доступного iPhone 17e. Крім того, Apple готує базову версію iPad нового покоління та iPad Air із чипом M4.
Компанія Apple працює над інтеграцією штучного інтелекту у свої майбутні продукти. Так, Apple і Google підтвердили повідомлення про те, що компанія буде використовувати моделі Google Gemini для роботи нової версії голосового асистента Siri та інших функцій генеративного ШІ.
Також експерти прогнозують стрімке зростання ринку "розумних" окулярів з підтримкою ШІ в найближчі роки. Значна частина цього зростання, за даними аналітиків, буде зумовлена появою Apple Glasses, які можуть отримати три ключові переваги.
Окрім того, компанія Apple раніше представила власну ШІ-модель, здатну інтерпретувати і редагувати зображення майже як людина.