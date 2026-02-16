Доступный iPhone, новые iPad и не только: что Apple может презентовать весной

Компания Apple готовит сразу несколько премьер на весну. Среди ожидаемых новинок - доступный iPhone, новые iPad и обновление компьютеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 9to5mac и Twitter журналиста Bloomberg Марка Гурмана.
"Я ожидаю дебют недорогого MacBook, новых MacBook Air, новых MacBook Pro и новые дисплеи Mac в течение следующих нескольких недель", - заявил Гурман.
Он также отметил, что весной этого года также выйдут на рынок новые Mac Studio, iMac и Mac mini.
Журналист Bloomberg также сообщил, что новый недорогой MacBook от Apple будут изготавливать по новому технологическому процессу из алюминия, благодаря чему он будет доступен во многих интересных цветах.
По данным источников СМИ, в ближайшее время также ожидается релиз доступного iPhone 17e. Кроме того, Apple готовит базовую версию iPad нового поколения и iPad Air с чипом M4.
Компания Apple работает над интеграцией искусственного интеллекта в свои будущие продукты. Так, Apple и Google подтвердили сообщения о том, что компания будет использовать модели Google Gemini для работы новой версии голосового ассистента Siri и других функций генеративного ИИ.
Также эксперты прогнозируют стремительный рост рынка "умных" очков с поддержкой ИИ в ближайшие годы. Значительная часть этого роста, по данным аналитиков, будет обусловлена появлением Apple Glasses, которые могут получить три ключевых преимущества.
Кроме того, компания Apple ранее представила собственную ИИ-модель, способную интерпретировать и редактировать изображения почти как человек.