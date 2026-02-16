Доступный iPhone, новые iPad и не только: что Apple может презентовать весной

"Я ожидаю дебют недорогого MacBook, новых MacBook Air, новых MacBook Pro и новые дисплеи Mac в течение следующих нескольких недель", - заявил Гурман.

Он также отметил, что весной этого года также выйдут на рынок новые Mac Studio, iMac и Mac mini.

Журналист Bloomberg также сообщил, что новый недорогой MacBook от Apple будут изготавливать по новому технологическому процессу из алюминия, благодаря чему он будет доступен во многих интересных цветах.

По данным источников СМИ, в ближайшее время также ожидается релиз доступного iPhone 17e. Кроме того, Apple готовит базовую версию iPad нового поколения и iPad Air с чипом M4.