"Доступних ліків" в Україні стало більше: що змінилось і для кого

В Україні оновили реєстр лікарських засобів та медичних виробів - для урядової програми реімбурсації "Доступні ліки".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України у Facebook.
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Згідно з інформацією МОЗ, в Україні оновили реєстр лікарських засобів та медичних виробів для програми реімбурсації "Доступні ліки".
Так, в цілому до програми включено 589 торгових назв ліків і виробів. При цьому 208 з них - доступні безоплатно.
Доповнили програму:
"Тепер ще більше пацієнтів зможуть отримувати життєво важливі препарати безоплатно або з частковою компенсацією", - зауважили в міністерстві.
У МОЗ нагадали, що актуальні реєстри програми "Доступні ліки" можна знайти онлайн:
Уточнюється, що загалом до програми "Доступні ліки" входить:
Допис МОЗ (скриншот: facebook.com/moz.ukr)
Отримати "Доступні ліки" можна в аптеці, яка має договір із Національною службою здоров'я України (НСЗУ).
Такі аптеки легко знайти на відповідному дашборді "Електронна карта місць відпуску лікарських засобів за еРецептом".
Електронна карта місць відпуску лікарських засобів за еРецептом (скриншот: edata.e-health.gov.ua)
У меню ліворуч (у фільтрах) необхідно вказати:
Фільтри для пошуку аптечних закладів і лікарських засобів за програмою (скриншот: edata.e-health.gov.ua)
Нагадаємо, урядова програма реімбурсації "Доступні ліки" допомагає дбати про здоров'я тих людей, хто має хронічні захворювання або певні стани, які потребують постійного прийому ліків.
Йдеться про те, що пацієнти не мусять витрачати значні суми коштів на лікарські засоби, адже за електронним рецептом вони можуть отримати їх або повністю безоплатно, або з невеликою доплатою.
Читайте також, як скористатись програмою "Доступні ліки" в Україні.
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