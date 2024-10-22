"Доступних ліків" в Україні стало більше: що змінилось і для кого

Зміст

Що змінилось у програмі "Доступні ліки"

Згідно з інформацією МОЗ, в Україні оновили реєстр лікарських засобів та медичних виробів для програми реімбурсації "Доступні ліки".

Так, в цілому до програми включено 589 торгових назв ліків і виробів. При цьому 208 з них - доступні безоплатно.

Доповнили програму:

новими засобами для лікування розладів психіки

фентаніловим пластиром для знеболення та паліативної допомоги

"Тепер ще більше пацієнтів зможуть отримувати життєво важливі препарати безоплатно або з частковою компенсацією", - зауважили в міністерстві.

Де знайти актуальні реєстри

У МОЗ нагадали, що актуальні реєстри програми "Доступні ліки" можна знайти онлайн:

Уточнюється, що загалом до програми "Доступні ліки" входить:

241 засіб для серцево-судинних захворювань

110 засобів від розладів психіки та поведінки, епілепсії

31 засіб для хронічних захворювань дихальних шляхів

7 препаратів для лікування хвороби Паркінсона

55 препаратів для пацієнтів з цукровим діабетом ІІ типу

4 засоби для нецукрового діабету

63 види інсулінів

45 медичних виробів для самоконтролю рівня цукру

25 засобів для осіб у посттрансплантаційному періоді

8 засобів для лікування болю та паліативної допомоги

Допис МОЗ (скриншот: facebook.com/moz.ukr)

Як обрати аптеку з "Доступними ліками"

Отримати "Доступні ліки" можна в аптеці, яка має договір із Національною службою здоров'я України (НСЗУ).

Такі аптеки легко знайти на відповідному дашборді "Електронна карта місць відпуску лікарських засобів за еРецептом".

Електронна карта місць відпуску лікарських засобів за еРецептом (скриншот: edata.e-health.gov.ua)

У меню ліворуч (у фільтрах) необхідно вказати:

потрібний напрямок програми реімбурсації ("Доступні ліки", інсулін, нецукровий діабет, опіоїдні анальгетики, медичні вироби для визначення рівня глюкози в крові та ін.)

населений пункт, який вас цікавить

інші дані для пошуку аптеки або лікарського засобу (медичного виробу)

Фільтри для пошуку аптечних закладів і лікарських засобів за програмою (скриншот: edata.e-health.gov.ua)