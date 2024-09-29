Як скористатись програмою "Доступні ліки": пояснення МОЗ

Програма “Доступні ліки” дозволяє отримати відшкодування вартості на низку препаратів. Станом на сьогодні, нею скористались вже більше 5 мільйона українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров’я.

Програма "Доступні ліки" спрямована на відшкодування вартості (реімбурсацію) медикаментів для лікування таких захворювань:

серцево-судинні та цереброваскулярні захворювання;

хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів;

цукровий діабет 1-го та 2-го типу, нецукровий діабет;

хвороба Паркінсона;

розлади поведінки, психічні розлади, епілепсія.

Ці хвороби значно впливають на рівень смертності в Україні або серйозно погіршують якість життя пацієнтів, проте можуть бути успішно лікувані на амбулаторному рівні.

Крім того, в рамках програми "Доступні ліки" пацієнти можуть отримати:

препарати для підтримки лікування після трансплантації;

засоби для знеболення та паліативної допомоги;

тест-смужки для контролю рівня глюкози за допомогою індивідуального глюкометра.

Програма постійно поповнюється новими препаратами, як українського, так і іноземного виробництва. Перелік доступних ліків та медичних виробів можна знайти на сайті МОЗ України в розділі “Накази МОЗ”.

Щоб скористатися програмою, потрібно: