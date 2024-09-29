Як скористатись програмою "Доступні ліки": пояснення МОЗ
Програма “Доступні ліки” дозволяє отримати відшкодування вартості на низку препаратів. Станом на сьогодні, нею скористались вже більше 5 мільйона українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров’я.
Програма "Доступні ліки" спрямована на відшкодування вартості (реімбурсацію) медикаментів для лікування таких захворювань:
- серцево-судинні та цереброваскулярні захворювання;
- хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів;
- цукровий діабет 1-го та 2-го типу, нецукровий діабет;
- хвороба Паркінсона;
- розлади поведінки, психічні розлади, епілепсія.
Ці хвороби значно впливають на рівень смертності в Україні або серйозно погіршують якість життя пацієнтів, проте можуть бути успішно лікувані на амбулаторному рівні.
Крім того, в рамках програми "Доступні ліки" пацієнти можуть отримати:
- препарати для підтримки лікування після трансплантації;
- засоби для знеболення та паліативної допомоги;
- тест-смужки для контролю рівня глюкози за допомогою індивідуального глюкометра.
Програма постійно поповнюється новими препаратами, як українського, так і іноземного виробництва. Перелік доступних ліків та медичних виробів можна знайти на сайті МОЗ України в розділі “Накази МОЗ”.
Щоб скористатися програмою, потрібно:
- звернутися до лікаря та отримати електронний рецепт. Декларація з лікарем при цьому не обов’язкова.
- відвідати аптеку, що бере участь у програмі, де є наліпка "Тут є Доступні ліки".
- отримати ліки безкоштовно або з частковою доплатою за електронним рецептом. Ліки можна отримати в будь-якому місті України, незалежно від місця виписки рецепта.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що МОЗ нещодавно розвіяло міфи в питанні ліків, або ж лікувальних процесів, які може призвести до серйозних наслідків.
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