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Як скористатись програмою "Доступні ліки": пояснення МОЗ

Неділя 29 вересня 2024 13:25
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Як скористатись програмою "Доступні ліки": пояснення МОЗ Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Програма “Доступні ліки” дозволяє отримати відшкодування вартості на низку препаратів. Станом на сьогодні, нею скористались вже більше 5 мільйона українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров’я.

Програма "Доступні ліки" спрямована на відшкодування вартості (реімбурсацію) медикаментів для лікування таких захворювань:

  • серцево-судинні та цереброваскулярні захворювання;
  • хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів;
  • цукровий діабет 1-го та 2-го типу, нецукровий діабет;
  • хвороба Паркінсона;
  • розлади поведінки, психічні розлади, епілепсія.

Ці хвороби значно впливають на рівень смертності в Україні або серйозно погіршують якість життя пацієнтів, проте можуть бути успішно лікувані на амбулаторному рівні.

Крім того, в рамках програми "Доступні ліки" пацієнти можуть отримати:

  • препарати для підтримки лікування після трансплантації;
  • засоби для знеболення та паліативної допомоги;
  • тест-смужки для контролю рівня глюкози за допомогою індивідуального глюкометра.

Програма постійно поповнюється новими препаратами, як українського, так і іноземного виробництва. Перелік доступних ліків та медичних виробів можна знайти на сайті МОЗ України в розділі “Накази МОЗ”.

Щоб скористатися програмою, потрібно:

  • звернутися до лікаря та отримати електронний рецепт. Декларація з лікарем при цьому не обов’язкова.
  • відвідати аптеку, що бере участь у програмі, де є наліпка "Тут є Доступні ліки".
  • отримати ліки безкоштовно або з частковою доплатою за електронним рецептом. Ліки можна отримати в будь-якому місті України, незалежно від місця виписки рецепта.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що МОЗ нещодавно розвіяло міфи в питанні ліків, або ж лікувальних процесів, які може призвести до серйозних наслідків.

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Мінстерство охорони здоров'я України
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