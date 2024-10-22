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"Доступных лекарств" в Украине стало больше: что изменилось и для кого

В список "Доступных лекарств" включено 589 торговых названий (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Украине обновили реестр лекарственных средств и медицинских изделий - для правительственной программы реимбурсации "Доступные лекарства".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

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Что изменилось в программе "Доступные лекарства"

Согласно информации Минздрава, в Украине обновили реестр лекарственных средств и медицинских изделий для программы реимбурсации "Доступные лекарства".

Так, в общей сложности в программу включено 589 торговых названий лекарств и изделий. При этом 208 из них - доступны безвозмездно.

Дополнили программу:

  • новыми средствами для лечения расстройств психики
  • фентаниловым пластырем для обезболивания и паллиативной помощи

"Теперь еще больше пациентов смогут получать жизненно важные препараты бесплатно или с частичной компенсацией", - отметили в министерстве.

Где найти актуальные реестры

В Минздраве напомнили, что актуальные реестры программы "Доступные лекарства" можно найти онлайн:

Уточняется, что в целом в программу "Доступные лекарства" входит:

  • 241 средство для сердечно-сосудистых заболеваний
  • 110 средств от расстройств психики и поведения, эпилепсии
  • 31 средство для хронических заболеваний дыхательных путей
  • 7 препаратов для лечения болезни Паркинсона
  • 55 препаратов для пациентов с сахарным диабетом II типа
  • 4 средства для несахарного диабета
  • 63 вида инсулинов
  • 45 медицинских изделий для самоконтроля уровня сахара
  • 25 средств для лиц в посттрансплантационном периоде
  • 8 средств для лечения боли и паллиативной помощи

Пост Минздрава (скриншот: facebook.com/moz.ukr)

Как выбрать аптеку с "Доступными лекарствами"

Получить "Доступные лекарства" можно в аптеке, которая имеет договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

Такие аптеки легко найти на соответствующем дашборде "Електронна карта місць відпуску лікарських засобів за еРецептом".

Электронная карта мест отпуска лекарственных средств по еРецепту (скриншот: edata.e-health.gov.ua)

В меню слева (в фильтрах) необходимо указать:

  • нужное направление программы реимбурсации ("Доступные лекарства", инсулин, несахарный диабет, опиоидные анальгетики, медицинские изделия для определения уровня глюкозы в крови и др.)
  • населенный пункт, который вас интересует
  • другие данные для поиска аптеки или лекарственного средства (медицинского изделия)

Фильтры для поиска аптечных заведений и лекарственных средств по программе (скриншот: edata.e-health.gov.ua)

Напомним, правительственная программа реимбурсации "Доступные лекарства" помогает заботиться о здоровье тех людей, у которых хронические заболевания или определенные состояния, нуждающиеся в постоянном приеме лекарств.

Речь идет о том, что пациенты не должны тратить значительные суммы средств на лекарственные средства, ведь по электронному рецепту они могут получить их либо полностью безвозмездно, либо с небольшой доплатой.

Читайте также, как воспользоваться программой "Доступные лекарства" в Украине.

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