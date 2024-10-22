"Доступных лекарств" в Украине стало больше: что изменилось и для кого

В Украине обновили реестр лекарственных средств и медицинских изделий - для правительственной программы реимбурсации "Доступные лекарства".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины в Facebook.
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Согласно информации Минздрава, в Украине обновили реестр лекарственных средств и медицинских изделий для программы реимбурсации "Доступные лекарства".
Так, в общей сложности в программу включено 589 торговых названий лекарств и изделий. При этом 208 из них - доступны безвозмездно.
Дополнили программу:
"Теперь еще больше пациентов смогут получать жизненно важные препараты бесплатно или с частичной компенсацией", - отметили в министерстве.
В Минздраве напомнили, что актуальные реестры программы "Доступные лекарства" можно найти онлайн:
Уточняется, что в целом в программу "Доступные лекарства" входит:
Пост Минздрава (скриншот: facebook.com/moz.ukr)
Получить "Доступные лекарства" можно в аптеке, которая имеет договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).
Такие аптеки легко найти на соответствующем дашборде "Електронна карта місць відпуску лікарських засобів за еРецептом".
Электронная карта мест отпуска лекарственных средств по еРецепту (скриншот: edata.e-health.gov.ua)
В меню слева (в фильтрах) необходимо указать:
Фильтры для поиска аптечных заведений и лекарственных средств по программе (скриншот: edata.e-health.gov.ua)
Напомним, правительственная программа реимбурсации "Доступные лекарства" помогает заботиться о здоровье тех людей, у которых хронические заболевания или определенные состояния, нуждающиеся в постоянном приеме лекарств.
Речь идет о том, что пациенты не должны тратить значительные суммы средств на лекарственные средства, ведь по электронному рецепту они могут получить их либо полностью безвозмездно, либо с небольшой доплатой.
Читайте также, как воспользоваться программой "Доступные лекарства" в Украине.
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