"Доступні ліки": як отримати е-рецепт без телефону

Раніше повідомлялося, на який термін дійсний рецепт за програмою "Доступні ліки".

Крім того, які безкоштовні ліки можуть отримати українці та де їх можна взяти.

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