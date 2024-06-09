"Доступні ліки": як отримати е-рецепт без телефону

Українці мають можливість отримати електронний рецепт на "Доступні ліки" або інші рецептурні препарати, навіть якщо у них немає мобільного телефону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної служби здоровʼя України.
Лікар, виписуючи електронний рецепт на "Доступні ліки", може на прохання пацієнта роздрукувати інформаційну пам'ятку.
Інформаційна пам’ятка містить, зокрема:
Щоб отримати "Доступні ліки", пацієнт з роздрукованою пам’яткою може звернутися до будь-якої аптеки, яка бере участь у програмі.
На тимчасово окупованих територіях та в зоні бойових дій лікар може виписати як електронний, так і паперовий рецепт - він так само буде дійсний в аптеці.
Перелік аптек доступний на сайті МОЗ України: https://moz.gov.ua/dostupni-liki.
Раніше повідомлялося, на який термін дійсний рецепт за програмою "Доступні ліки".
Крім того, які безкоштовні ліки можуть отримати українці та де їх можна взяти.
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