"Доступное лекарство": как получить е-рецепт без телефона

Врач, выписывая электронный рецепт на "Доступные лекарства", может по просьбе пациента распечатать информационную памятку.

Информационная памятка содержит, в частности:

Номер рецепта;

Код подтверждения;

Информацию о выписанных лекарствах;

Инструкцию по применению.

Чтобы получить "Доступные лекарства", пациент с распечатанной памяткой может обратиться в любую аптеку, которая участвует в программе.

На временно оккупированных территориях и в зоне боевых действий врач может выписать как электронный, так и бумажный рецепт - он так же будет действителен в аптеке.

Список аптек доступен на сайте Минздрава Украины: https://moz.gov.ua/dostupni-liki.