Доступне навчання. Як абітурієнтам з ТОТ вступити до коледжів у 2025 році

Для вступників, які проживають на тимчасово окупованій території, території активних бойових дій або тих, хто переселилися звідти після 1 січня 2025 року, вступ відбувається через освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна".
РБК-Україна із посиланням на публікацію МОН розповідає, що треба знати абітурієнтам з ТОТ.
Навчання для вступників із ТОТ можливе за кошти держбюджету або за кошти фізичних / юридичних осіб (контракт) із можливістю переведення на бюджет (за наявності вільних місць).
Абітурієнтам перш за все треба вибрати заклад ФПО, а тоді звернутися до його освітнього центру. Вони працюють з 1 червня до 30 вересня 2025 року.
Перелік освітніх центрів при закладах ФПО зібрано тут. Подати документи можна особисто або дистанційно.
Слід подати такі документи:
Подання заяв і документів, проведення вступних випробувань для вступників із ТОТ триває до 30 вересня.
І етап (зарахування за кошти держбюджету) - до 23 липня.
ІІ етап (зарахування на контракт із можливістю переведення на вакантні бюджетні місця) - з 24 липня до 30 вересня.
Вступник складає вступне випробування - співбесіду або творчий конкурс.
Якщо вступник не може прибути на творчий конкурс або співбесіду очно через об’єктивні причини, за його зверненням це можна зробити дистанційно з відеофіксацією.
Оцінка річного оцінювання з української мови може використовуватись як оцінка індивідуальної усної співбесіди.
Детальніше про умови та графіки вступних випробувань можна дізнатися на сайтах закладів ФПО.
Прізвища вступників шифрують у всіх інформаційних системах.
Відеозаписи творчого конкурсу та співбесіди вступників не оприлюднюються, але зберігаються в приймальній комісії.
Детальнішу інформацію про вступ можна дізнатися тут:
Відповіді на технічні питання - гаряча лінія МОН або ДП "Інфоресурс":
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