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Доступная учеба. Как абитуриентам с ВОТ поступить в колледжи в 2025 году

Что нужно знать о поступлении в ФПО абитуриентам с ВОТ (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Для абитуриентов, проживающих на временно оккупированной территории, территории активных боевых действий или переселившихся оттуда после 1 января 2025 года, вступление происходит через образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию МОН рассказывает, что нужно знать абитуриентам по ТОТ.

Что нужно для поступления

Обучение для поступающих с ВОТ возможно за средства госбюджета или за средства физических / юридических лиц (контракт) с возможностью перевода на бюджет (при наличии свободных мест).

Абитуриентам прежде всего надо выбрать заведение ФПО, а потом обратиться в его образовательный центр. Они работают с 1 июня по 30 сентября 2025 года.

Перечень образовательных центров при учреждениях ФПО собран сдесь. Подать документы можно лично или дистанционно.

Следует подать следующие документы:

  • заявление;
  • сертификат внешнего независимого оценивания (ВНО) или результаты национального мультипредметного теста (НМТ) (по желанию);
  • документ об образовании государственного образца и приложение к нему
  • (если такой документ отсутствует - справку об успешном прохождении годового оценивания и государственной итоговой аттестации (кроме случаев освобождения от государственной итоговой аттестации) уполномоченного учреждения общего среднего образования в год поступления, которая является основанием для участия в конкурсе без представления сертификатов ВНО или НМТ);
  • справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица (при наличии);
  • документ, удостоверяющий личность, а при его отсутствии - свидетельство о рождении;
  • документы о регистрации места жительства лица на соответствующей территории / выписку из реестра территориальной громады;
  • (в случае отсутствия документов - справку о регистрации места жительства родителей (одного из родителей) с указанием места жительства на соответствующих территориях);
  • четыре цветные фотографии размером 3 х 4 см;

Сроки поступления

Подача заявлений и документов, проведение вступительных испытаний для поступающих с ВОТ продолжается до 30 сентября.

I этап (зачисление за средства госбюджета) - до 23 июля.

II этап (зачисление на контракт с возможностью перевода на вакантные бюджетные места) - с 24 июля по 30 сентября.

Как происходит поступление

Поступающий сдает вступительное испытание - собеседование или творческий конкурс.

Если абитуриент не может прибыть на творческий конкурс или собеседование очно по объективным причинам, по его обращению это можно сделать дистанционно с видеофиксацией.

Оценка годового оценивания по украинскому языку может использоваться как оценка индивидуального устного собеседования.

Подробнее об условиях и графике вступительных испытаний можно узнать на сайтах учреждений ФПО.

Безопасность поступающих с ВОТ

Фамилии поступающих шифруют во всех информационных системах.

Видеозаписи творческого конкурса и собеседования поступающих не обнародуются, но хранятся в приемной комиссии.

Более подробную информацию о поступлении можно узнать здесь:

  • горячая линия МОН по вопросам образования для жителей ВОТ: 0 (800) 504 425 Правительственная горячая линия - 1545;
  • круглосуточная горячая линия Минреинтеграции по кризисным вопросам - 1548, 0 (44) 355 1478.

Ответы на технические вопросы - горячая линия МОН или ГП "Инфоресурс":

  • (044) 290-18-13
  • (067) 551-24-74
  • (093) 342-38-63
  • (095) 281-13-54

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