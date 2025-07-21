Доступная учеба. Как абитуриентам с ВОТ поступить в колледжи в 2025 году

Для абитуриентов, проживающих на временно оккупированной территории, территории активных боевых действий или переселившихся оттуда после 1 января 2025 года, вступление происходит через образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию МОН рассказывает, что нужно знать абитуриентам по ТОТ.
Обучение для поступающих с ВОТ возможно за средства госбюджета или за средства физических / юридических лиц (контракт) с возможностью перевода на бюджет (при наличии свободных мест).
Абитуриентам прежде всего надо выбрать заведение ФПО, а потом обратиться в его образовательный центр. Они работают с 1 июня по 30 сентября 2025 года.
Перечень образовательных центров при учреждениях ФПО собран сдесь. Подать документы можно лично или дистанционно.
Следует подать следующие документы:
Подача заявлений и документов, проведение вступительных испытаний для поступающих с ВОТ продолжается до 30 сентября.
I этап (зачисление за средства госбюджета) - до 23 июля.
II этап (зачисление на контракт с возможностью перевода на вакантные бюджетные места) - с 24 июля по 30 сентября.
Поступающий сдает вступительное испытание - собеседование или творческий конкурс.
Если абитуриент не может прибыть на творческий конкурс или собеседование очно по объективным причинам, по его обращению это можно сделать дистанционно с видеофиксацией.
Оценка годового оценивания по украинскому языку может использоваться как оценка индивидуального устного собеседования.
Подробнее об условиях и графике вступительных испытаний можно узнать на сайтах учреждений ФПО.
Фамилии поступающих шифруют во всех информационных системах.
Видеозаписи творческого конкурса и собеседования поступающих не обнародуются, но хранятся в приемной комиссии.
Более подробную информацию о поступлении можно узнать здесь:
Ответы на технические вопросы - горячая линия МОН или ГП "Инфоресурс":
Читайте также о том, что 19 июля начали принимать заявки через электронные кабинеты на поступление в вузы. Подробно о вступительной кампании 2025 читайте в нашем материале.
Ранее мы писали о том, что в Украине обнародовали подборку ведущих вузов всех регионов, которые заняли самые высокие позиции в консолидированном рейтинге высших учебных заведений 2025 года.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.