"Доступная ипотека 7%": назван средний размер кредита

По данным Министерства финансов, по состоянию на 11 октября уполномоченные банки по выполнению госпрограммы "Доступная ипотека 7%" подписали 929 кредитных договоров на сумму 799,8 млн грн (на первичном рынке - 24,1%, на вторичном - 75,81%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 3m2.ua .

Всего в уполномоченные банки поступило 1317 заявок на сумму 1143,9 млн грн (на первичном рынке - 23,6%, на вторичном - 76,4%). В программе принимают участие 17 уполномоченных банков.

Напомним, Кабинет министров принял решение о присоединении Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) к Украинской финансовой жилищной компании (УФЖК). УФЖК была создана в конце 2020 года для разработки и воплощения механизма доступной ипотеки и программы лизинга.

В июне 2021 года средневзвешенная эффективная ставка ипотечного кредита составляла 17,3% годовых на первичном и 13,2% - на вторичном рынке. За второй квартал ставки снизились соответственно на 0,1 п. п. и на 0,7 п. п.