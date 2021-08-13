Ставки по кредитам на жилье падают: сколько стоит ипотека

В июне 2021 года средневзвешенная эффективная ставка ипотечного кредита составляла 17,3% годовых на первичном и 13,2% - на вторичном рынке. За второй квартал ставки снизились соответственно на 0,1 п. п. и на 0,7 п. п.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Национального банка Украины ( НБУ ), проведенного среди коммерческих банков.

По данным опроса, в июне 2021 года банки выдали 955 ипотечных кредитов на общую сумму 774,6 млн грн. В целом за второй квартал банками выдано 2839 ипотечных кредитов почти на 2,3 млрд грн, за первое полугодие - 4652 ипотечных кредита на общую сумму более 3,6 млрд грн.

По сравнению с первым полугодием прошлого года объем нового ипотечного кредитования выросли в 2,5 раза по количеству договоров и в 3,4 раза в денежном измерении.

Кредиты на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости еще больше усилили свое преимущество: в июне их доля превысила 90% от всех выданных ипотечных кредитов как по количеству договоров, так и по денежным объемом.

По данным НБУ, рынок ипотечного кредитования остается очень концентрированным: пять самых активных банков заключили 90% новых сделок.

Эффективные ставки включают номинальную, а также все сопутствующие расходы заемщиков и рассчитываются на весь срок кредита.