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Кабмин выпустит гособлигации на 20 млрд гривен для удешевления ипотеки

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Украина, Среда 08 сентября 2021 15:39
Кабмин выпустит гособлигации на 20 млрд гривен для удешевления ипотеки Фото: премьер-министр Денис Шмигаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров принял решение о присоединении Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) к Украинской финансовой жилищной компании (УФЖК). Компания получит 20 млрд грн для ипотечного кредитования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства 8 сентября, которое транслировалось на Youtube.

"После завершения объединения мы готовим выпуск государственных облигаций на сумму до 20 млрд грн для того, чтобы ипотечные программы были доступны как можно большему количеству украинцев. Все эти продукты будут способствовать тому, что украинские семьи наконец смогут купить собственное жилье по доступной ипотеке, как это происходит в развитых странах", - сказал премьер-министр.

Напомним, УФЖК была создана в конце 2020 года как акционерное общество для разработки и воплощения механизма доступной ипотеки и программы лизинга.

В июне 2021 года средневзвешенная эффективная ставка ипотечного кредита составляла 17,3% годовых на первичном и 13,2% - на вторичном рынке. За второй квартал ставки снизились соответственно на 0,1 п. п. и на 0,7 п. п.

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Кабинет Министров Украины
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