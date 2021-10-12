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"Доступна іпотека 7%": названо середній розмір кредиту

Автор: Наталія Гурковська

За даними Міністерства фінансів, станом на 11 жовтня уповноважені банки з виконання держпрограми "Доступна іпотека 7%" підписали 929 кредитних договорів на суму 799,8 млн грн (на первинному ринку - 24,1%, на вторинному - 75,81%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 3m2.ua.

Загалом до уповноважених банків надійшло 1317 заявок на суму 1143,9 млн грн (на первинному ринку - 23,6%, на вторинному - 76,4%). У програмі беруть участь 17 уповноважених банків.

"Саме банк приймає рішення стосовно видачі кредиту, використовуючи власну методологію оцінки платоспроможності потенційного позичальника", - констатує Мінфін.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення про приєднання Державної іпотечної установи (ДІУ) до Української фінансової житлової компанії (УФЖК). УФЖК була створена наприкінці 2020 року ля розроблення та втілення механізму доступної іпотеки й програми лізингу.

У червні 2021 року середньозважена ефективна ставка іпотечного кредиту становила 17,3% річних на первинному і 13,2% - на вторинному ринку. За другий квартал ставки знизилися відповідно на 0,1 в.п. та на 0,7 в.п.

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