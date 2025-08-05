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Доступна не всім. В Україні запустили новий вид соціальної допомоги

Фото: Українці зможуть отримати новий вид соціальної допомоги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

З 1 липня 2025 року в Україні розпочато реалізацію експериментального проєкту з надання базової соціальної допомоги для сімей з низькими доходами.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ).

В ПФУ зазначають, що це новий вид підтримки, який діє відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №371 від 25 березня 2025 року.

Хто має право на допомогу

На першому етапі участь у програмі можуть взяти сім’ї, які вже отримують:

  • державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;
  • допомогу на дітей одиноким матерям;
  • допомогу на дітей у багатодітних сім’ях;
  • тимчасову допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або невідомо, де перебувають.

З 1 жовтня 2025 року до програми зможуть долучитися інші сім’ї, які потребують підтримки та відповідають критеріям.

Як визначається склад сім’ї

Базова соціальна допомога призначається на всю сім’ю й виплачується одному з її членів. До складу сім’ї входять:

  • подружжя;
  • діти до 18 років та повнолітні студенти (до 23 років);
  • особи з інвалідністю, що проживають із батьками;
  • непрацездатні батьки подружжя;
  • особи, які доглядають за одинокими людьми з інвалідністю І групи;
  • чоловік і жінка, які не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей;
  • одинокі особи, які відповідають вимогам.

До складу не включаються особи, які:

  • перебувають на повному державному утриманні;
  • утримуються державою-агресором (у полоні, заручниках тощо);
  • перебувають за кордоном.

У ПФУ наголошують, що склад сім’ї визначається на дату звернення за призначенням допомоги.

Раніше РБК-Україна писало, що уряд готує масштабні зміни до порядку надання соціальних виплат, субсидій і компенсацій. Ключові нововведення стосуються продовження допомоги ВПО, уточнення умов отримання соцвиплат, розширення доступу до житлових субсидій, підтримки військових на лікуванні, захисту дітей-сиріт та врегулювання компенсацій для установ, які приймають переселенців.

Нагадаємо, в Україні завершився проєкт додаткових виплат від Всесвітньої продовольчої програми ООН для пенсіонерів та людей з інвалідністю. З серпня 2023 року допомогу отримували близько 390 тисяч осіб із прифронтових регіонів, чий дохід був нижчим за 3250 гривень. Через брак фінансування липневі виплати стали останніми. У разі надходження нових коштів програму можуть відновити або замінити.

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