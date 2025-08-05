Доступна не всім. В Україні запустили новий вид соціальної допомоги

В ПФУ зазначають, що це новий вид підтримки, який діє відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №371 від 25 березня 2025 року.

Хто має право на допомогу

На першому етапі участь у програмі можуть взяти сім’ї, які вже отримують:

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;

допомогу на дітей одиноким матерям;

допомогу на дітей у багатодітних сім’ях;

тимчасову допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або невідомо, де перебувають.

З 1 жовтня 2025 року до програми зможуть долучитися інші сім’ї, які потребують підтримки та відповідають критеріям.

Як визначається склад сім’ї

Базова соціальна допомога призначається на всю сім’ю й виплачується одному з її членів. До складу сім’ї входять:

подружжя;

діти до 18 років та повнолітні студенти (до 23 років);

особи з інвалідністю, що проживають із батьками;

непрацездатні батьки подружжя;

особи, які доглядають за одинокими людьми з інвалідністю І групи;

чоловік і жінка, які не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей;

одинокі особи, які відповідають вимогам.

До складу не включаються особи, які:

перебувають на повному державному утриманні;

утримуються державою-агресором (у полоні, заручниках тощо);

перебувають за кордоном.

У ПФУ наголошують, що склад сім’ї визначається на дату звернення за призначенням допомоги.