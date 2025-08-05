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Доступна не всем. В Украине запустили новый вид социальной помощи

Фото: Украинцы смогут получить новый вид социальной помощи (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

С 1 июля 2025 года в Украине начата реализация экспериментального проекта по предоставлению базовой социальной помощи для семей с низкими доходами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

В ПФУ отмечают, что это новый вид поддержки, который действует в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №371 от 25 марта 2025 года.

Кто имеет право на помощь

На первом этапе участие в программе могут принять семьи, которые уже получают:

  • государственную социальную помощь малообеспеченным семьям;
  • помощь на детей одиноким матерям;
  • помощь на детей в многодетных семьях;
  • временную помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов или неизвестно, где находятся.

С 1 октября 2025 года к программе смогут присоединиться другие семьи, которые нуждаются в поддержке и соответствуют критериям.

Как определяется состав семьи

Базовая социальная помощь назначается на всю семью и выплачивается одному из ее членов. В состав семьи входят:

  • супруги;
  • дети до 18 лет и совершеннолетние студенты (до 23 лет);
  • лица с инвалидностью, проживающие с родителями;
  • нетрудоспособные родители супругов;
  • лица, ухаживающие за одинокими людьми с инвалидностью I группы;
  • мужчина и женщина, которые не состоят в браке, но имеют общих детей;
  • одинокие лица, которые соответствуют требованиям.

В состав не включаются лица, которые:

  • находятся на полном государственном содержании;
  • удерживаются государством-агрессором (в плену, заложниках и т.д.);
  • находятся за границей.

В ПФУ отмечают, что состав семьи определяется на дату обращения за назначением помощи.

Ранее РБК-Украина писало, что правительство готовит масштабные изменения в порядок предоставления социальных выплат, субсидий и компенсаций. Ключевые нововведения касаются продления помощи ВПЛ, уточнения условий получения соцвыплат, расширения доступа к жилищным субсидиям, поддержки военных на лечении, защиты детей-сирот и урегулирования компенсаций для учреждений, которые принимают переселенцев.

Напомним, в Украине завершился проект дополнительных выплат от Всемирной продовольственной программы ООН для пенсионеров и людей с инвалидностью. С августа 2023 года помощь получали около 390 тысяч человек из прифронтовых регионов, чей доход был ниже 3250 гривен. Из-за нехватки финансирования июльские выплаты стали последними. В случае поступления новых средств программу могут возобновить или заменить.

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