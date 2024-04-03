Достроковий вихід на пенсію. Хто і як може скористатись у 2024 році

В Україні є категорія громадян, які можуть вийти на пенсію значно раніше за своїх ровесників. Однак для цього необхідно пройти певну процедуру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Пенсійного фонду.
Таку змогу мають люди з інвалідністю зору I групи. Але вони можуть вийти на пенсію не раніше ніж за 10 років до досягнення пенсійного віку чоловікам і за 15 років - жінкам.
Також право вийти раніше на пенсію мають жінки, які народили 5 або більше дітей та виховали їх до віку восьми років, а також матері дітей з інвалідністю.
Раніше вийти на пенсію можуть і військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу правоохоронних органів, які брали участь у бойових діях або дістали інвалідність унаслідок поранення.
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Бажаючі раніше вийти на пенсію мають подати:
Нагадаємо, з 1 березня в Україні разом із щорічною індексацією пенсій було здійснено перерахунок пенсій з урахуванням нового розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (мінімальної пенсії). Мінімальна пенсія зросла з 2093 до 2361 гривень.
Загалом у березні направили 62,1 млрд гривень на пенсійні виплати. Таким чином, ПФУ збільшив фінансування пенсій на 7,25%, оскільки у лютому на пенсії було направлено 57,9 млрд гривень.
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