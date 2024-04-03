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Досрочный уход на пенсию. Кто и как может воспользоваться в 2024 году

Иллюстративное фото: ПФУ объяснил, кто и как может досрочно выйти на пенсию в 2024 году (facebook com kogupfu)
Автор: Наталья Кава

В Украине есть категория граждан, которые могут выйти на пенсию значительно раньше своих ровесников. Однако для этого нужно пройти определенную процедуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Пенсионного фонда.

Кто может выйти на пенсию досрочно?

Такую возможность имеют люди с инвалидностью зрения I группы. Но они могут выйти на пенсию не раньше чем за 10 лет до достижения пенсионного возраста мужчинам и за 15 лет – женщинам.

Также право выйти раньше на пенсию имеют женщины, родившие 5 или более детей и воспитавшие их до восьми лет, а также матери детей с инвалидностью.

Ранее выйти на пенсию могут и военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава правоохранительных органов, принимавших участие в боевых действиях или получивших инвалидность в результате ранения.

А также:

  • супруги или мужья военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава погибших правоохранительных органов при условии, что они не женились повторно;
  • ликвидаторы последствий ЧАЭС или лица, исполняющих интернациональную обязанность;
  • лица предпенсионного возраста, с которыми был расторгнут трудовой договор из-за их состояния здоровья;
  • лица, работавшие в районах Крайнего Севера или аналогичных местностях;
  • люди, страдающие редкими заболеваниями, в частности гипофизарным нанизмом (лилипутами), диспропорциональными карликами и другими.

Что для этого нужно?

Желающие выйти на пенсию должны подать:

  • заявление о получении досрочной пенсии;
  • удостоверение личности (оригинал и их копия);
  • документы, подтверждающие стаж работы (трудовая книжка) или другие документы, подтверждающие общий и льготный стаж работы;
  • жевока о присвоении индивидуального налогового номера (код РНОКПП);
  • справка о доходах за страховой стаж работы, она должна содержать информацию за последние 60 календарных месяцев до 1 июля 2000 и за весь период страхового стажа начиная с 1 июля 2000 года.

Индексация пенсий

Напомним, с 1 марта в Украине вместе с ежегодной индексацией пенсий был произведен перерасчет пенсий с учетом нового размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (минимальной пенсии). Минимальная пенсия выросла с 2093 до 2361 гривен.

В марте направили 62,1 млрд гривен на пенсионные выплаты. Таким образом, ПФУ увеличило финансирование пенсий на 7,25%, поскольку в феврале на пенсии было направлено 57,9 млрд гривен.

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