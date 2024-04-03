Досрочный уход на пенсию. Кто и как может воспользоваться в 2024 году

В Украине есть категория граждан, которые могут выйти на пенсию значительно раньше своих ровесников. Однако для этого нужно пройти определенную процедуру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Пенсионного фонда.
Такую возможность имеют люди с инвалидностью зрения I группы. Но они могут выйти на пенсию не раньше чем за 10 лет до достижения пенсионного возраста мужчинам и за 15 лет – женщинам.
Также право выйти раньше на пенсию имеют женщины, родившие 5 или более детей и воспитавшие их до восьми лет, а также матери детей с инвалидностью.
Ранее выйти на пенсию могут и военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава правоохранительных органов, принимавших участие в боевых действиях или получивших инвалидность в результате ранения.
А также:
Желающие выйти на пенсию должны подать:
Напомним, с 1 марта в Украине вместе с ежегодной индексацией пенсий был произведен перерасчет пенсий с учетом нового размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (минимальной пенсии). Минимальная пенсия выросла с 2093 до 2361 гривен.
В марте направили 62,1 млрд гривен на пенсионные выплаты. Таким образом, ПФУ увеличило финансирование пенсий на 7,25%, поскольку в феврале на пенсии было направлено 57,9 млрд гривен.
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