Дострокові парламентські вибори у Нідерландах: лідирують одразу дві партії

Четвер 30 жовтня 2025 11:11
UA EN RU
Дострокові парламентські вибори у Нідерландах: лідирують одразу дві партії Фото: дострокові парламентські вибори у Нідерландах (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На дострокових виборах у парламент Нідерландів неочікувано лідирують одразу дві партії - праворадикальна PVV та проєвропейський рух "Демократи-66" (D66).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

Зазначається, що у трійці лідерів після опрацювання левової більшості голосів опинились праворадикальна PVV та проєвропейський рух "Демократи-66" (D66) з результатом у 26% у кожної. Натомість, ліберально-консервативна партія VVD екс-прем'єра Марка Рютте набрала 22%.

За даними видання, явка на парламентських виборах у Нідерландах становила 76,3%.

При цьому, згідно з екзитполом, проведеним агентством Ipsos I&O, перше місце на виборах повинні були посісти проєвропейський рух "Демократи-66" (D66). Другою, за результатами опутування, йшла права Партія свободи Герта Вілдерса, третя – праволіберальна Народна партія за свободу та демократію.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 29 жовтня, у Нідерландах відбулися дострокові вибори нового складу Другої палати Генеральних штатів (нижньої палати парламенту). По всій країні було відкрито понад 9 тисяч виборчих дільниць.

За даними ЗМІ, для участі у голосуванні за кордоном зареєструвалося майже 135 тисяч підданих, що стало рекордом. Місце в парламенті отримує кожна партія, яка набрала щонайменше 0,67% голосів.

Для парламентської більшості треба отримати 76 депутатських місць із 150. Через велику кількість фракцій це практично неможливо, тому більшість, як правило, отримує коаліція за участю кількох партій.

Більше подробиць про парламентські вибори у Нідерландах – читайте у статті РБК-Україна.

