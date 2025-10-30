ua en ru
Досрочные парламентские выборы в Нидерландах: лидируют сразу две партии

Четверг 30 октября 2025 11:11

Досрочные парламентские выборы в Нидерландах: лидируют сразу две партии Фото: досрочные парламентские выборы в Нидерландах (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На досрочных выборах в парламент Нидерландов неожиданно лидируют сразу две партии - праворадикальная PVV и проевропейское движение "Демократы-66" (D66).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

Отмечается, что в тройке лидеров после обработки львиного большинства голосов оказались праворадикальная PVV и проевропейское движение "Демократы-66" (D66) с результатом в 26% у каждой. Зато либерально-консервативная партия VVD экс-премьера Марка Рютте набрала 22%.

По данным издания, явка на парламентских выборах в Нидерландах составила 76,3%.

При этом, согласно экзитполу, проведенному агентством Ipsos I&O, первое место на выборах должны были занять проевропейское движение "Демократы-66" (D66). Второй, по результатам опроса, шла правая Партия свободы Герта Вилдерса, третья - праволиберальная Народная партия за свободу и демократию.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 29 октября, в Нидерландах состоялись досрочные выборы нового состава Второй палаты Генеральных штатов (нижней палаты парламента). По всей стране было открыто более 9 тысяч избирательных участков.

По данным СМИ, для участия в голосовании за рубежом зарегистрировалось почти 135 тысяч подданных, что стало рекордом. Место в парламенте получает каждая партия, которая набрала не менее 0,67% голосов.

Для парламентского большинства надо получить 76 депутатских мест из 150. Из-за большого количества фракций это практически невозможно, поэтому большинство, как правило, получает коалиция с участием нескольких партий.

Больше подробностей о парламентских выборах в Нидерландах - читайте в статье РБК-Украина.

