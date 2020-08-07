Достижения реформы ВСУ и сектора безопасности почти остановлены, - Порошенко

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко вместе с супругой Мариной посетили украинских воинов, которые проходят лечение в Главном военном клиническом госпитале. Порошенко призвал власть уважать своих героев и не останавливать достижения последних лет в сфере безопасности. Об этом сообщает пресс-служба политсилы. "Я хочу поблагодарить всех, кто здесь собрался. Мы хотим донести, уважаемые воины, защитники, волонтеры, страна вас очень любит. Страна отдает дань и уважение воинам. Страна помнит о том, что вы для нее сделали", - отметил Порошенко.

При этом он констатировал, что достижения реформирования Вооруженных сил и сектора безопасности за предыдущие годы сегодня почти остановлены.

"Положительные изменения, которые были сделаны в армии, сейчас, к сожалению, находятся под угрозой. В любом направлении, который бы мы не взяли – они пытаются остановить. Начали позицию относительно строительства общежитий для военнослужащих-контрактников - они остановили. Почему? Потому что это начинала наша команда. Начали изменения в системе питания - они остановили. Почему? Потому что начинала наша команда. Начали изменения относительно вещевого обеспечения - они это остановили. Все остановлено", - добавляет Порошенко.

По его словам, уже 16 месяцев не повышали денежное обеспечение для военнослужащих.

"Армии сегодня завязывают глаза, лишая на фронте разведки, когда запрещают использовать дроны. Мы в 2014 году их не использовали почему? Потому что не было дронов. Потом нашими усилиями мы обеспечили поступления дронов в каждую бригаду, сегодня их с фронта забирают. Сегодня ликвидируют и отзывают подразделения разведки. Нам говорили, что мир - это просто, достаточно перестать стрелять. А я всегда говорю, что когда перестанет стрелять Россия, то будет мир. А когда перестанет стрелять Украина - то не будет Украины. Ибо они, и мы это много раз видели на собственные глаза, приходят и уничтожают Украину", - отмечает Порошенко.