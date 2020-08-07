Достижения реформы ВСУ и сектора безопасности почти остановлены, - Порошенко

По его словам, уже 16 месяцев не повышали денежное обеспечение для военнослужащих
Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко вместе с супругой Мариной посетили украинских воинов, которые проходят лечение в Главном военном клиническом госпитале. Порошенко призвал власть уважать своих героев и не останавливать достижения последних лет в сфере безопасности.
Об этом сообщает пресс-служба политсилы.
"Я хочу поблагодарить всех, кто здесь собрался. Мы хотим донести, уважаемые воины, защитники, волонтеры, страна вас очень любит. Страна отдает дань и уважение воинам. Страна помнит о том, что вы для нее сделали", - отметил Порошенко.
При этом он констатировал, что достижения реформирования Вооруженных сил и сектора безопасности за предыдущие годы сегодня почти остановлены.
"Положительные изменения, которые были сделаны в армии, сейчас, к сожалению, находятся под угрозой. В любом направлении, который бы мы не взяли – они пытаются остановить. Начали позицию относительно строительства общежитий для военнослужащих-контрактников - они остановили. Почему? Потому что это начинала наша команда. Начали изменения в системе питания - они остановили. Почему? Потому что начинала наша команда. Начали изменения относительно вещевого обеспечения - они это остановили. Все остановлено", - добавляет Порошенко.
По его словам, уже 16 месяцев не повышали денежное обеспечение для военнослужащих.
"Армии сегодня завязывают глаза, лишая на фронте разведки, когда запрещают использовать дроны. Мы в 2014 году их не использовали почему? Потому что не было дронов. Потом нашими усилиями мы обеспечили поступления дронов в каждую бригаду, сегодня их с фронта забирают. Сегодня ликвидируют и отзывают подразделения разведки. Нам говорили, что мир - это просто, достаточно перестать стрелять. А я всегда говорю, что когда перестанет стрелять Россия, то будет мир. А когда перестанет стрелять Украина - то не будет Украины. Ибо они, и мы это много раз видели на собственные глаза, приходят и уничтожают Украину", - отмечает Порошенко.
В то же время, супруги поблагодарили за мужество и героизм морскому пехотинцу с позывным "Подлый", который проходит лечение в госпитале. Порошенко напомнил, что этот военный в 137 отдельном батальоне морской пехоты он стал одним из лучших снайперов.
"Все помните гибель морского пехотинца Журавля? Когда, к сожалению, мы должны об этом говорить правду, руководство государства и руководство Вооруженных сил оставили наших раненых. Так вот он с этим не согласился, и во второй рейд, как офицер, как наиболее опытный разведчик, как снайпер, пошел его спасать", - сообщил Порошенко.
Лидер "Евросолидарности" просит власть наградить его высокой государственной наградой. По его мнению, это будет символом уважения к волонтерам и к военным.
"И здесь нет политики, если государство не уважает своих героев, оно вынуждено будет остановиться и оставаться оккупированной. Я твердо убежден, что именно такое решение должно быть принято немедленно. Потому что можно воевать и без реформированной системы военного питания, и без реформированной системы здравоохранения. Не может армия воевать без того, что она не имеет уважения к своим героям", - добавляет Порошенко.
Напомним, с начала перемирия на Донбассе умерли трое военных, однако это не боевые потери.
Новое соглашение о полном прекращении огня на Донбассе вступило в силу 27 июля. При этом стороны могут открывать огонь в ответ в случае наступательных действий.