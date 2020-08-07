Здобутки реформи ЗСУ та сектору безпеки майже зупинені, - Порошенко

За його словами, вже 16 місяців не підвищували грошове забезпечення для військовослужбовців
П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко разом з дружиною Мариною відвідали українських воїнів, які проходять лікування у Головному військовому клінічному госпіталі. Порошенко закликав владу шанувати своїх героїв та не зупиняти здобутки останніх років у сфері безпеки.
Про це повідомляє прес-служба політсили.
"Я хочу подякувати всім, хто тут зібрався. Ми хочемо донести, шановні воїни, захисники, волонтери, країна вас дуже любить. Країна віддає шану і повагу воїнам. Країна пам’ятає про те, що ви для неї зробили", - зазначив Порошенко.
При цьому він констатував, що здобутки реформування Збройних сил та сектору безпеки за попередні роки сьогодні майже зупинені.
"Позитивні зміни, які були зроблені в армії, зараз, на жаль, знаходяться під загрозою. В будь-якому напрямку, який би ми не взяли – вони намагаються зупинити. Почали позицію щодо будівництва гуртожитків для військовослужбовців-контрактників - вони зупинили. Чому? Тому що це почала наша команда. Почали зміни в системі харчування - вони зупинили. Чому? Бо почала наша команда. Почали зміни щодо речового забезпечення - вони це зупинили. Все зупинено", - додає Порошенко.
За його словами, вже 16 місяців не підвищували грошове забезпечення для військовослужбовців.
"Армії сьогодні зав’язують очі, позбавляючи на фронті розвідки, коли забороняють використовувати дрони. Ми у 2014 році їх не використовували чому? Бо не було дронів. Потім нашими зусиллями ми забезпечили надходження дронів в кожну бригаду, сьогодні їх з фронту забирають. Сьогодні ліквідовують і відкликають підрозділи розвідки. Нам казали, що мир - це просто, достатньо перестати стріляти. А я завжди кажу, що коли перестане стріляти Росія, то буде мир. А коли перестане стріляти Україна - то не буде України. Бо вони, і ми це багато разів бачили на власні очі, приходять і знищують Україну", - констатує Порошенко.
Водночас, подружжя подякувало за мужність та героїзм морському піхотинцю з позивним "Підлий", який проходить лікування у госпіталі. Порошенко нагадав, що цей військовий у 137 окремому батальйоні морської піхоти він став одним з найкращих снайперів.
"Всі пам’ятаєте загибель морського піхотинця Журавля? Коли, на жаль, ми маємо про це казати правду, керівництво держави й керівництво Збройних сил залишили наших поранених. Так от він з цим не погодився, і у другий рейд, як офіцер, як найбільш досвідчений розвідник, як снайпер, пішов його рятувати", - повідомив Порошенко.
Лідер "Євросолідарності" просить владу нагородити його високою державною нагородою. На його думку, це буде символом поваги до волонтерів та до військових.
"І тут немає політики, якщо держава не шанує своїх героїв, вона вимушена буде зупинитися і залишатися окупованою. Я твердо переконаний, що саме таке рішення має бути негайно прийняте. Бо можна воювати й без реформованої системи військового харчування, і без реформованої системи охорони здоров’я. Не може армія воювати без того, що вона не має шани та поваги до своїх героїв", - додає Порошенко.
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