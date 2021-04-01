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"Достигли дна": Лавров оценил отношения с Евросоюзом

Автор: РБК-Украина

Конфронтация между Европейским Союзом и Россией достигла дна, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. Он также отметил, что ему более тревожно за дальнейшие отношения с западными странами.

Об этом министр иностранных дел РФ заявил в эфире российского телевидения, передает "РИА Новости".

"С одной стороны, конфронтация достигла дна. С другой стороны, в глубине души есть надежда, что все люди взрослые и понимают риски, которые сопряжены с нагнетанием дальнейшей напряженности", - отметил Лавров.

Отвечая на вопрос о том, испытывал ли он раньше более тревожные чувства из-за ситуации в отношениях с ЕС, глава МИД РФ сказал: "И да, и нет".

По словам министра, в сложившейся ситуации виноваты "западные коллеги", которые ввели в оборот слово "гибридная война" и теперь на Западе Россию воспринимают как врага. "Я все-таки считаю, что благоразумие возобладает", - отметил он.

Напомним, Совет ЕС утвердил новые санкции против России за нарушения прав человека.

Ранее Украина призвала ЕС ввести против России санкции за нарушение прав человека в оккупированном Крыму. Украина предложила ЕС воспользоваться новым санкционным механизмом.

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