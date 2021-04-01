"Досягли дна": Лавров оцінив відносини з Євросоюзом

"З одного боку, конфронтація досягла дна. З іншого боку, в глибині душі є надія, що всі люди дорослі і розуміють ризики, які пов'язані з нагнітанням подальшої напруженості", - зазначив Лавров.

Відповідаючи на питання про те, чи відчував він раніше більш тривожні почуття з-за ситуації у відносинах з ЄС, глава МЗС РФ сказав: "І так, і ні".

За словами міністра, у сформованій ситуації винні "західні колеги", які ввели в обіг слово "гібридна війна" і тепер на Заході сприймають Росію як ворога. "Я все-таки вважаю, що розсудливість візьме гору", - зазначив він.