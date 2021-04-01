ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Достигли дна": Лавров оценил отношения с Евросоюзом

Новина українською → россия, Четверг 01 апреля 2021 16:48
"Достигли дна": Лавров оценил отношения с Евросоюзом Фото: глава МИД РФ Сергей Лавров (kremlin ru)
Автор: РБК-Украина

Конфронтация между Европейским Союзом и Россией достигла дна, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. Он также отметил, что ему более тревожно за дальнейшие отношения с западными странами.

Об этом министр иностранных дел РФ заявил в эфире российского телевидения, передает "РИА Новости".

"С одной стороны, конфронтация достигла дна. С другой стороны, в глубине души есть надежда, что все люди взрослые и понимают риски, которые сопряжены с нагнетанием дальнейшей напряженности", - отметил Лавров.

Отвечая на вопрос о том, испытывал ли он раньше более тревожные чувства из-за ситуации в отношениях с ЕС, глава МИД РФ сказал: "И да, и нет".

По словам министра, в сложившейся ситуации виноваты "западные коллеги", которые ввели в оборот слово "гибридная война" и теперь на Западе Россию воспринимают как врага. "Я все-таки считаю, что благоразумие возобладает", - отметил он.

Напомним, Совет ЕС утвердил новые санкции против России за нарушения прав человека.

Ранее Украина призвала ЕС ввести против России санкции за нарушение прав человека в оккупированном Крыму. Украина предложила ЕС воспользоваться новым санкционным механизмом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Евросоюз Российская Федерация
NEWS
Стало известно, как будут ходить поезда из-за локдауна в Киеве и области
Стало известно, как будут ходить поезда из-за локдауна в Киеве и области
DAILY
Кира Рудык: "Голос" был бы неудобным коалициантом для "Слуги народа"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кира Рудык: "Голос" был бы неудобным коалициантом для "Слуги народа"