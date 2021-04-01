"Достигли дна": Лавров оценил отношения с Евросоюзом

Конфронтация между Европейским Союзом и Россией достигла дна, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. Он также отметил, что ему более тревожно за дальнейшие отношения с западными странами.

Об этом министр иностранных дел РФ заявил в эфире российского телевидения, передает "РИА Новости" .

"С одной стороны, конфронтация достигла дна. С другой стороны, в глубине души есть надежда, что все люди взрослые и понимают риски, которые сопряжены с нагнетанием дальнейшей напряженности", - отметил Лавров.

Отвечая на вопрос о том, испытывал ли он раньше более тревожные чувства из-за ситуации в отношениях с ЕС, глава МИД РФ сказал: "И да, и нет".

По словам министра, в сложившейся ситуации виноваты "западные коллеги", которые ввели в оборот слово "гибридная война" и теперь на Западе Россию воспринимают как врага. "Я все-таки считаю, что благоразумие возобладает", - отметил он.