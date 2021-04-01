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"Досягли дна": Лавров оцінив відносини з Євросоюзом

Новость на русском → росія, Четвер 01 квітня 2021 16:48
"Досягли дна": Лавров оцінив відносини з Євросоюзом Фото: глава МЗС РФ Сергій Лавров (kremlin ru)
Автор: РБК-Україна

Конфронтація між Європейським Союзом і Росією досягла дна, вважає глава МЗС РФ Сергій Лавров. Він також зазначив, що йому більш тривожно за подальші відносини із західними країнами.

Про це міністр закордонних справ РФ заявив в ефірі російського телебачення, передає "РИА Новости".

"З одного боку, конфронтація досягла дна. З іншого боку, в глибині душі є надія, що всі люди дорослі і розуміють ризики, які пов'язані з нагнітанням подальшої напруженості", - зазначив Лавров.

Відповідаючи на питання про те, чи відчував він раніше більш тривожні почуття з-за ситуації у відносинах з ЄС, глава МЗС РФ сказав: "І так, і ні".

За словами міністра, у сформованій ситуації винні "західні колеги", які ввели в обіг слово "гібридна війна" і тепер на Заході сприймають Росію як ворога. "Я все-таки вважаю, що розсудливість візьме гору", - зазначив він.

Нагадаємо, Рада ЄС затвердила нові санкції проти Росії за порушення прав людини.

Раніше Україна закликала ЄС ввести санкції проти Росії за порушення прав людини в окупованому Криму. Україна запропонувала ЄС скористатися новим санкційних механізмом.

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