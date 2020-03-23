Доставлять тест-системы на коронавирус будет Нацгвардия, - Аваков

Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина / Виталий Носач)

До конца понедельника тесты получат все области, заверил глава МВД

Национальная гвардия Украины под утро понедельника, 23 марта, начнет доставлять в области тест-системы на наличие коронавируса. Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, поступившие тесты на коронавирус Нацгвардия будет доставлять в сопровождении медиков. Будет использована авиация и спецавтомобили.

"До конца дня понедельника достаточное количество тестов будет во всех областях страны", - заверил Аваков.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что в Украину до конца недели завезут 10 млн быстрых тестов на коронавирус. Тесты способны определить точность результата на 99,99%.

Добавим, в Украине по состоянию на 22:50 22 марта подтверждено 73 случая COVID-19 Больше всего случаев заражения в Киеве - 29, из них 20 в течение суток. На втором месте Черновицкая область - 25 случаев (1 летальный).