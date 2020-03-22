В Украине подтверждено 73 случая заболевания коронавирусом

Больше всего больных в Киеве - 29
В Украине подтверждено 73 случая COVID-19 по состоянию на 22:50 22 марта. Об этом передает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.
Отмечается, что это официальные результаты исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабораторных центров.
Больше всего случаев выявлено в Киеве - 29, из них 20 в течение суток. На втором месте Черновицкая область - 25 (1 летальный).
Всего зафиксировано 3 летальных случая от COVID-19 в Украине. Один пациент уже выздоровел, повторное диагностирование подтвердило отсутствие вируса в организме.
"В общем вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 820 образцов. Лаборатории исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц", - сообщили в ЦОЗ.
Напомним, министр здравоохранения Илья Емец выступил за введение чрезвычайного положения в Украине из-за распространения коронавируса.