ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине подтверждено 73 случая заболевания коронавирусом

Новости » Общество     22.03.2020 - 22:59
В Украине подтверждено 73 случая заболевания коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Больше всего больных в Киеве - 29

В Украине подтверждено 73 случая COVID-19 по состоянию на 22:50 22 марта. Об этом передает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Отмечается, что это официальные результаты исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабораторных центров.

Больше всего случаев выявлено в Киеве - 29, из них 20 в течение суток. На втором месте Черновицкая область - 25 (1 летальный).

  • Киевская область - 5, в течение суток - 1;
  • Ивано-Франковская область - 5 (1 летальный), из которых 3 за последние сутки;
  • Львовская область - 2, один из них в течение этих суток;
  • Днепропетровская область - 2;
  • Донецкая область - 1;
  • Житомирская область - 2 (1 летальный);
  • Тернопольская область - 1;
  • Черкасская - 1 подтвержден в течение последних суток

Всего зафиксировано 3 летальных случая от COVID-19 в Украине. Один пациент уже выздоровел, повторное диагностирование подтвердило отсутствие вируса в организме.

"В общем вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 820 образцов. Лаборатории исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц", - сообщили в ЦОЗ.

В Украине подтверждено 73 случая заболевания коронавирусом

Напомним, министр здравоохранения Илья Емец выступил за введение чрезвычайного положения в Украине из-за распространения коронавируса.

Во Львовской области с подозрением на коронавирус зарегистрировано 94 человека В Италии зафиксировали уменьшение количества смертей от коронавируса
Новости Украины карантинКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь