В Украине подтверждено 73 случая заболевания коронавирусом

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Больше всего больных в Киеве - 29

В Украине подтверждено 73 случая COVID-19 по состоянию на 22:50 22 марта. Об этом передает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Отмечается, что это официальные результаты исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабораторных центров.

Больше всего случаев выявлено в Киеве - 29, из них 20 в течение суток. На втором месте Черновицкая область - 25 (1 летальный).

Киевская область - 5, в течение суток - 1;

Ивано-Франковская область - 5 (1 летальный), из которых 3 за последние сутки;

Львовская область - 2, один из них в течение этих суток;

Днепропетровская область - 2;

Донецкая область - 1;

Житомирская область - 2 (1 летальный);

Тернопольская область - 1;

Черкасская - 1 подтвержден в течение последних суток

Всего зафиксировано 3 летальных случая от COVID-19 в Украине. Один пациент уже выздоровел, повторное диагностирование подтвердило отсутствие вируса в организме.



"В общем вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 820 образцов. Лаборатории исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц", - сообщили в ЦОЗ.

Напомним, министр здравоохранения Илья Емец выступил за введение чрезвычайного положения в Украине из-за распространения коронавируса.