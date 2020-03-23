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Доставляти тест-системи на коронавірус буде Нацгвардія, - Аваков

Новини » Суспільство     23.03.2020 - 01:22
Доставляти тест-системи на коронавірус буде Нацгвардія, - Аваков
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна / Віталій Носач)

До кінця понеділка тести отримають всі області, запевнив глава МВС

Національна гвардія України під ранок понеділка, 23 березня, почне доставляти в області тест-системи на наявність коронавірусу. Про це повідомив глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков.

За його словами, тести на коронавірус, що надійшли, Нацгвардія буде доставляти в супроводі медиків. Буде використана авіація і спецавтомобілі.

"До кінця дня понеділка достатню кількість тестів буде у всіх областях країни", - запевнив Він.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що в Україну до кінця тижня завезуть 10 млн швидких тестів на коронавірус. Тести здатні визначити точність результату на 99,99%.

Додамо, в Україні станом на 22:50 22 березня підтверджено 73 випадки COVID-19 Найбільше випадків зараження в Києві - 29, з них 20 протягом доби. На другому місці Чернівецька область - 25 випадків (1 летальний).

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Новини України КоронавірустестыкарантинАрсен Аваков
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