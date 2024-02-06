Доставку посвідчень водія можна замовити у ще пʼять країн

З вівторка, 6 лютого, міжнародна доставка посвідчень водія доступна ще у пʼяти країнах світу. Зокрема, у Словенії, Хорватії, Чорногорії, Бельгії та Швейцарії.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

За його словами, українці можуть замовити доставку водійського посвідчення у 22 країнах Європи.

Замовлення робиться у декілька кліків у Кабінеті водія. Швидко та зручно.

"Міжнародну доставку водійських посвідчень ми запустили майже 4 місяці тому. На сьогодні послугою вже скористалися понад 3500 громадян. Найбільша кількість замовлень у Польщі - близько 70%", - підкреслив міністр.

Водійськв права

У жовтні минулого року стало відомо, що Україна запускає послугу доставки посвідчення водія за кордоном. Спершу послуга була доступна у Польщі.

Крім того, РБК-Україна розповідало про те, що відновити водійські права вже можна в Туреччині та Польщі.

Тепер відновити українське посвідчення водія можна у чотирьох країнах.

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