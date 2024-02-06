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Доставку водительских удостоверений можно заказать еще в пяти странах

Вторник 06 февраля 2024 13:33
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Доставку водительских удостоверений можно заказать еще в пяти странах Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Со вторника, 6 февраля, международная доставка водительских удостоверений доступна еще в пяти странах мира. В частности, в Словении, Хорватии, Черногории, Бельгии и Швейцарии.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

По его словам, украинцы могут заказать доставку водительского удостоверения в 22 странах Европы.

Заказ делается в несколько кликов в Кабинете водителя. Быстро и удобно.

"Международную доставку водительских удостоверений мы запустили почти 4 месяца назад. На сегодня услугой уже воспользовались более 3500 граждан. Наибольшее количество заказов в Польше - около 70%", - подчеркнул министр.

Водительские права

В октябре прошлого года стало известно, что Украина запускает услугу доставки водительского удостоверения за рубежом. Сначала услуга была доступна в Польше.

Кроме того, РБК-Украина рассказывало о том, что восстановить водительские права уже можно в Турции и Польше.

Теперь восстановить украинское водительское удостоверение можно в четырех странах.

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Водительские права Министерство внутренних дел Украины
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