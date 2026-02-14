ua en ru
Доставка пенсий - не обязательная услуга: Смилянский объяснил, почему "Укрпочта" возит наличку

Украина, Суббота 14 февраля 2026 10:36
Доставка пенсий - не обязательная услуга: Смилянский объяснил, почему "Укрпочта" возит наличку Фото: доставка пенсий - не обязательная услуга "Укрпочты" (соцсети "Укрпочты")
Автор: Ирина Гамерская

Закон не обязывает "Укрпочту" доставлять пенсии, но компания продолжает это делать.

Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский в интервью РБК-Украина рассказал, почему в эпоху цифровизации миллионы украинцев до сих пор зависят от почтальона и что говорит об этом Конвенция ООН.

Читайте также: Пенсии украинцам пересчитают с 1 марта: на сколько вырастут выплаты

Главное:

  • Юридический аспект: Согласно международным нормам и закону, обязательными являются только - письма и посылки до 10 кг. Доставка пенсий в этот перечень не входит.
  • Почему услугу не отменяют: Смелянский отмечает социальную миссию. В селах, где нет банкоматов, и в городах во время блэкаутов, почтальон - единственный источник наличных для людей.
  • Феномен "Зимней поддержки": Программа обнаружила, что 1,9 млн украинцев до сих пор не имеют "Дії" или банковских карт. Они пришли в отделения с бумажными заявлениями.
  • Экономика: "Умирающие" услуги (письма, газеты, наличные пенсии) теряют по 10-15% спроса ежегодно, но остаются критически важными для миллионов граждан.

Как пояснил Смилянский, у компании есть услуги, которые "умирают". Сюда входят письма, газеты и наличные пенсии.

"Что бы мы ни делали, они будут падать и падают они со скоростью где-то 10-15% в год", - пояснил он.

По его словам, по закону, "Укрпочта" может не предоставлять часть этих услуги. Согласно Конвенции ООН, они, как почтовый оператор, должны доставлять письма в любую точку Украины. Это также их обязывает делать и украинское законодательство.

"Почтовая связь является базовым правом человека и мы должны обеспечивать доставку писем и посылок до 10 кг", - отметил он, добавив, что это называется "универсальные почтовые услуги".

А вот с пенсиями таких правил нет. Но, хотя формально доставка пенсий - это не обязательная услуга, для многих людей - это единственная возможность получить выплаты.

"Насколько мы важны показала программа "Зимняя поддержка". К нам пришло 1,9 млн человек, чтобы заполнить бумажное заявление на получение поддержки. О чем это свидетельствует? Что не у всех есть "Дія", не у всех есть карточки",- добавил он.

Полный текст интервью с Игорем Смилянским читайте на РБК-Украина в ближайшее время.

