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Доставили полум'яний привіт. Українські військові знищили росіян за допомогою дрона (відео)

Фото: українські військові знищили групу росіян за допомогою дрона (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники виявили вогневу позицію противника на Бахмутському напрямку та знищили загарбників за допомогою дрона-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Сил спеціальних операцій.

"Ми завжди знайдемо спосіб доставки! Під час виконання завдання на Бахмутському напрямку, оператори ССО України виявили вогневу позицію ворога. Запустивши дрон-камікадзе, оператори доставили полум‘яний привіт окупанту", - сказано у повідомленні.

Таким чином, українські бійці знищили 2 одиниці живої сили ворога.

Нагадаємо, нещодавно українські військові знищили ворожу САУ "Нона" разом з боєкомплектом до неї.

Раніше українські морпіхи знищили штурмову колону росіян поблизу Водяного Донецької області.

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Сили спеціальних операційВСУБахмут