На досрочных выборах в Раду могут пройти четыре партии

Если бы досрочные парламентские выборы состоялись в конце апреля, то в Верховную раду прошли бы четыре партии: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За життя", "Европейская солидарность" и "Батькивщина". Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

По данным опроса, среди всех украинцев за те или иные партии проголосовал бы такой процент населения:

18,5% - за партию "Слуга народа",

9% - за партию "Оппозиционная платформа - За життя",

8,7% - за партию "Европейская солидарность",

6,8% - за партию "Батькивщина",

2,1% - за "Партию Шария",

2% - за партию "Голос",

1,9% - за партию "Сила и честь",

1,5% - за Радикальную партию Олега Ляшко,

1,4% - за партию "Гражданская позиция",

1,2% - за партию "Свобода",

1% - за партию "Оппозиционный блок",

за другие партии - всего 2,8%,

4,8% - вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень,

24,5% - не определились, за кого голосовать,

3% - отказались отвечать на вопрос,

10,9% - сказали, что не будут голосовать на выборах

Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (по данным КМИС, именно эти показатели ближе всего к возможным результатам выборов, если бы они проводились в конце апреля), то опрос дает следующие результаты:

32,6% - за партию "Слуга народа",

15,8% - за партию "Оппозиционная платформа - За життя",

15,2% - за партию "Европейская солидарность",

12% - за партию "Батькивщина",

3,6% - за "Партию Шария",

3,5% - за партию "Голос",

3,4% - за партию "Сила и честь",

2,7% - за Радикальную партию Олега Ляшко,

2,5% - за партию "Гражданская позиция",

2% - за партию "Свобода",

1,7% - за партию "Оппозиционный блок",

за другие партии - всего 5%

Для обеспечения корректности сравнения с другими опросами, КМИС приводит три варианта рейтингов партий: % среди всех респондентов; % среди тех, кто собирается голосовать на выборах; % среди тех собирается голосовать и определился с партией.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 17 по 25 апреля 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 1,7% для показателей близких к 50%, 1,5% - для показателей близких к - для показателей близких к 1%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 10-12 апреля 2020 года, партию "Слуга народа" планируют поддержать 38,1% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. Кроме того, 15,4% таких опрошенных готовы поддержать партию "Европейская солидарность", 14,1% - партию "Оппозиционная платформа - За життя", 9,1% - партию "Батькивщина".

По данным опроса КМИС, проведенного с 17 по 25 апреля за Владимира Зеленского проголосовали бы 27,7% украинцев. Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился, то за Зеленского проголосовали 42,6% украинцев.