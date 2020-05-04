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На досрочных выборах в Раду могут пройти четыре партии

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Рейтинг президентской партии снижается, растут рейтинги политсил разного направления

Если бы досрочные парламентские выборы состоялись в конце апреля, то в Верховную раду прошли бы четыре партии: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За життя", "Европейская солидарность" и "Батькивщина". Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

По данным опроса, среди всех украинцев за те или иные партии проголосовал бы такой процент населения:

  • 18,5% - за партию "Слуга народа",
  • 9% - за партию "Оппозиционная платформа - За життя",
  • 8,7% - за партию "Европейская солидарность",
  • 6,8% - за партию "Батькивщина",
  • 2,1% - за "Партию Шария",
  • 2% - за партию "Голос",
  • 1,9% - за партию "Сила и честь",
  • 1,5% - за Радикальную партию Олега Ляшко,
  • 1,4% - за партию "Гражданская позиция",
  • 1,2% - за партию "Свобода",
  • 1% - за партию "Оппозиционный блок",
  • за другие партии - всего 2,8%,
  • 4,8% - вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень,
  • 24,5% - не определились, за кого голосовать,
  • 3% - отказались отвечать на вопрос,
  • 10,9% - сказали, что не будут голосовать на выборах

Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (по данным КМИС, именно эти показатели ближе всего к возможным результатам выборов, если бы они проводились в конце апреля), то опрос дает следующие результаты:

  • 32,6% - за партию "Слуга народа",
  • 15,8% - за партию "Оппозиционная платформа - За життя",
  • 15,2% - за партию "Европейская солидарность",
  • 12% - за партию "Батькивщина",
  • 3,6% - за "Партию Шария",
  • 3,5% - за партию "Голос",
  • 3,4% - за партию "Сила и честь",
  • 2,7% - за Радикальную партию Олега Ляшко,
  • 2,5% - за партию "Гражданская позиция",
  • 2% - за партию "Свобода",
  • 1,7% - за партию "Оппозиционный блок",
  • за другие партии - всего 5%

Для обеспечения корректности сравнения с другими опросами, КМИС приводит три варианта рейтингов партий: % среди всех респондентов; % среди тех, кто собирается голосовать на выборах; % среди тех собирается голосовать и определился с партией.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 17 по 25 апреля 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 1,7% для показателей близких к 50%, 1,5% - для показателей близких к - для показателей близких к 1%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 10-12 апреля 2020 года, партию "Слуга народа" планируют поддержать 38,1% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. Кроме того, 15,4% таких опрошенных готовы поддержать партию "Европейская солидарность", 14,1% - партию "Оппозиционная платформа - За життя", 9,1% - партию "Батькивщина".

По данным опроса КМИС, проведенного с 17 по 25 апреля за Владимира Зеленского проголосовали бы 27,7% украинцев. Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился, то за Зеленского проголосовали 42,6% украинцев.

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