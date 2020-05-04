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На дострокових виборах до Ради можуть пройти чотири партії

Новини » Політика   

Рейтинг президентської партії знижується, зростають рейтинги політсил різного спрямування

Якби дострокові парламентські вибори відбулися наприкінці квітня, то до Верховної ради пройшли б чотири партії: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність" та "Батьківщина". Про це свідчать дані опитування КМІС.

За даними опитування, серед усіх українців за ті чи інші партії проголосував би такий відсоток населення:

  • 18,5% - за партію "Слуга народу",
  • 9% - за партію "Опозиційна платформа - За життя",
  • 8,7% - за партію "Європейська солідарність",
  • 6,8% - за партію "Батьківщина",
  • 2,1% - за "Партію Шарія",
  • 2% - за партію "Голос",
  • 1,9% - за партію "Сила і честь",
  • 1,5% - за Радикальну партію Олега Ляшка,
  • 1,4% - за партію "Громадянська позиція",
  • 1,2% - за партію "Свобода",
  • 1% - за партію "Опозиційний блок",
  • за інші партії - загалом 2,8%,
  • 4,8% - викреслили б усі партії, зіпсували б бюлетень,
  • 24,5% - не визначилися, за кого голосувати,
  • 3% - відмовилися відповідати на запитання,
  • 10,9% - сказали, що не будуть голосувати на виборах.

Якщо розрахувати відсотки по відношенню до тих, хто визначився (за даними КМІС, саме ці показники найближчі до можливих результатів виборів, якби вони проводилися в кінці квітня), то опитування дає наступні результати:

  • 32,6% - за партію "Слуга народу",
  • 15,8% - за партію "Опозиційна платформа - За життя",
  • 15,2% - за партію "Європейська солідарність",
  • 12% - за партію "Батьківщина",
  • 3,6% - за "Партію Шарія",
  • 3,5% - за партію "Голос",
  • 3,4% - за партію "Сила і честь",
  • 2,7% - за Радикальну партію Олега Ляшка,
  • 2,5% - за партію "Громадянська позиція",
  • 2% - за партію "Свобода",
  • 1,7% - за партію "Опозиційний блок",
  • за інші партії - загалом 5%.

Для забезпечення коректності порівняння з іншими опитуваннями, КМІС наводить три варіанти рейтингів партій: % серед усіх респондентів; % серед тих, хто збирається голосувати на виборах; % серед тих збирається голосувати і визначився з партією.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 17 по 25 квітня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 1,7% для показників близьких до 50%, 1,5% - для показників близьких до - для показників близьких до 1%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 10-12 квітня 2020 року, партію "Слуга народу" планують підтримати 38,1% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором. Крім того, 15,4% таких опитаних готові підтримати партію "Європейська солідарність", 14,1% - партію "Опозиційна платформа - За життя", 9,1% - партію "Батьківщина".

За даними опитування КМІС, проведеного з 17 по 25 квітня за Володимира Зеленського проголосували б 27,7% українців. Якщо розрахувати відсотки по відношенню до тих, хто визначився, то за Зеленського проголосували б 42,6% українців.

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