На досрочных выборах в Раду имеют шансы пройти четыре-шесть партий

Если бы в конце апреля в Украине проходили досрочные выборы в Верховную раду, 5%-ный барьер преодолели бы четыре партии. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

По данным опроса, наибольшую поддержку избирателей получила бы партия "Слуга народа" (за нее готовы отдать свой голос 41,5% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать).

За "Оппозиционную платформу - За життя" готовы отдать свой голос 14,2% тех респондентов, которые придут на избирательные участки и определились с выбором, за "Европейскую солидарность" - 13,9%, за ВО "Батькивщина" - 7,0%.

Кроме того, близки к прохождению в парламент партия "Сила и честь" - 4,5% и партия "Голос" - 3,1%.

Исследование проведено Центром Разумкова с 24 по 29 апреля 2020 года методом телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов. Было опрошено 2056 респондентов по всей Украине за исключение оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Отметим, по данным опроса КМИС, если бы досрочные парламентские выборы состоялись в конце апреля, то в Верховную раду прошли бы четыре партии: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За життя", "Европейская солидарность" и "Батькивщина".

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, если бы в конце апреля в Украине проходили президентские выборы, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский (45,1% среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать).