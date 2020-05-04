На дострокових виборах до Ради мають шанси пройти чотири-шість партій

Якби наприкінці квітня в Україні проходили дострокові вибори до Верховної ради, 5%-вий бар'єр подолали б чотири партії. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

За даними опитування, найбільшу підтримку виборців отримала б партія "Слуга народу" (за неї готові віддати свій голос 41,5% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме).

За "Опозиційну платформу - За життя" готові віддати свій голос 14,2% тих респондентів, які прийдуть на виборчі дільниці і визначилися з вибором, за "Європейську солідарність" - 13,9%, за ВО "Батьківщина" - 7,0%.

Крім того, близькі до проходження в парламент партія "Сила і честь" - 4,5% та партія "Голос" - 3,1%.

Дослідження проведене Центром Разумкова з 24 по 29 квітня 2020 року методом телефонного інтерв’ю на основі випадкової вибірки номерів мобільних і стаціонарних телефонів. Було опитано 2056 респондентів по всій Україні за виключення окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Відзначимо, за даними опитування КМІС, якби дострокові парламентські вибори відбулися наприкінці квітня, то до Верховної ради пройшли б чотири партії: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність" та "Батьківщина".

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, якби наприкінці квітня в Україні проходили президентські вибори, найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський (45,1% серед тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме).