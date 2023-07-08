Досі не під санкціями. Родина виробника російських ракет продовжує жити в Празі

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Використання ракет "Циркон" армією РФ

Нагадаємо, що на початку цього року флагманський фрегат РФ "Адмірал Горшков" із гіперзвуковими крилатими ракетами "Циркон" на борту прибув до південноафриканського порту Річардс-Бей для участі в спільних навчаннях з Китаєм та ПАР.

Крім того, влітку 2022 року Путін заявив про намір озброїти російський флот новими ракетними комплексами, він оголосив про постачання комплексів гіперзвукових крилатих ракет "Циркон" до ЗС Росії, яким, нібито, "аналогів немає".

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