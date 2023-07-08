Досі не під санкціями. Родина виробника російських ракет продовжує жити в Празі

Керівник російського збройового холдингу Taktičeskoye raketnoje vooruženije (KTRV) Борис Обносов, холдингова компанія якого розробляє ракети, якими Росія обстрілює українську територію, досі не значиться ні в чеському, ні в європейському списку санкцій.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на чеське видання Novinky.
KTRVKTRV
Нагадаємо, що на початку цього року флагманський фрегат РФ "Адмірал Горшков" із гіперзвуковими крилатими ракетами "Циркон" на борту прибув до південноафриканського порту Річардс-Бей для участі в спільних навчаннях з Китаєм та ПАР.
Крім того, влітку 2022 року Путін заявив про намір озброїти російський флот новими ракетними комплексами, він оголосив про постачання комплексів гіперзвукових крилатих ракет "Циркон" до ЗС Росії, яким, нібито, "аналогів немає".
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