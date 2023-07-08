До сих пор не под санкциями. Семья производителя российских ракет продолжает жить в Праге

Использование ракет "Циркон" армией РФ

Напомним, что в начале этого года флагманский фрегат РФ "Адмирал Горшков" с гиперзвуковыми крылатыми ракетами "Циркон" на борту прибыл в южноафриканский порт Ричардс-Бэй для участия в совместных учениях с Китаем и ЮАР.

Кроме того, летом 2022 года Путин заявил о намерении вооружить российский флот новыми ракетными комплексами, он объявил о поставках комплексов гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон" в ВС России, которым якобы "аналогов нет".

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