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До сих пор не под санкциями. Семья производителя российских ракет продолжает жить в Праге

Фото: первая в мире гиперзвуковая ракета "Циркон" (twitter.com/LaraLar)
Автор: Карина Левицкая

Руководитель российского оружейного холдинга Taktičeskoye raketnoje vooruženije (KTRV) Борис Обносов, холдинговая компания которого разрабатывает ракеты, которыми Россия обстреливает украинскую территорию, до сих пор не значится ни в чешском, ни в европейском санкционном списке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на чешское издание "Новости" .

Использование ракет "Циркон" армией РФ

Напомним, что в начале этого года флагманский фрегат РФ "Адмирал Горшков" с гиперзвуковыми крылатыми ракетами "Циркон" на борту прибыл в южноафриканский порт Ричардс-Бэй для участия в совместных учениях с Китаем и ЮАР.

Кроме того, летом 2022 года Путин заявил о намерении вооружить российский флот новыми ракетными комплексами, он объявил о поставках комплексов гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон" в ВС России, которым якобы "аналогов нет".

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