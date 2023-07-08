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Досі не під санкціями. Родина виробника російських ракет продовжує жити в Празі

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Росія, Субота 08 липня 2023 21:17
Досі не під санкціями. Родина виробника російських ракет продовжує жити в Празі Фото: перша у світу гіперзвукова ракета "Циркон" (twitter.com/LaraLar)
Автор: Каріна Левицька

Керівник російського збройового холдингу Taktičeskoye raketnoje vooruženije (KTRV) Борис Обносов, холдингова компанія якого розробляє ракети, якими Росія обстрілює українську територію, досі не значиться ні в чеському, ні в європейському списку санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на чеське видання Novinky.

Родина Обносова, нині володіє нерухомістю в Чехії на сотні мільйонів крон.

Холдинг KTRV, який останні двадцять років очолює Обносов, з 1950-х років розробляє військові ракети, в тому числі гіперзвукову ракету "Циркон". За даними видання, Обносов і KTRV є основною опорою обороноздатності Росії.

Проте на відміну від холдингу, Обносов не значиться ні в чеському, ні в європейському списку санкцій.

Використання ракет "Циркон" армією РФ

Нагадаємо, що на початку цього року флагманський фрегат РФ "Адмірал Горшков" із гіперзвуковими крилатими ракетами "Циркон" на борту прибув до південноафриканського порту Річардс-Бей для участі в спільних навчаннях з Китаєм та ПАР.

Крім того, влітку 2022 року Путін заявив про намір озброїти російський флот новими ракетними комплексами, він оголосив про постачання комплексів гіперзвукових крилатих ракет "Циркон" до ЗС Росії, яким, нібито, "аналогів немає".

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