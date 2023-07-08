До сих пор не под санкциями. Семья производителя российских ракет продолжает жить в Праге

Руководитель российского оружейного холдинга Taktičeskoye raketnoje vooruženije (KTRV) Борис Обносов, холдинговая компания которого разрабатывает ракеты, которыми Россия обстреливает украинскую территорию, до сих пор не значится ни в чешском, ни в европейском санкционном списке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на чешское издание "Новости" .

Семья Обносова, ныне владеет недвижимостью в Чехии на сотни миллионов крон.

Холдинг KTRV, который последние двадцать лет возглавляет Обносов, с 1950-х годов разрабатывает военные ракеты, в том числе гиперзвуковую ракету "Циркон". По данным издания, Обносов и KTRV являются основной опорой обороноспособности России.

Однако в отличие от холдинга, Обносов не значится ни в чешском, ни в европейском санкционном списке.

Использование ракет "Циркон" армией РФ

Напомним, что в начале этого года флагманский фрегат РФ "Адмирал Горшков" с гиперзвуковыми крылатыми ракетами "Циркон" на борту прибыл в южноафриканский порт Ричардс-Бэй для участия в совместных учениях с Китаем и ЮАР.

Кроме того, летом 2022 года Путин заявил о намерении вооружить российский флот новыми ракетными комплексами, он объявил о поставках комплексов гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон" в ВС России, которым якобы "аналогов нет".

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