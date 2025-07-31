Без дощів та з прохолодою, але не всюди: якою погодою почнеться серпень

У перший день серпня перепочити від опадів вдасться всім регіонам України. Температура буде комфортною, хоча на півдні ще збережеться спекотна погода.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, 1 серпня погоду в Україні визначатимуть поле підвищеного атмосферного тиску та відсутність фронтів. Тому очікується спокійна погода без опадів.
До країни надходитиме прохолодна повітряна маса з північного заходу, яка сприятиме зниженню температури вночі.
Нічні температури коливатимуться в межах +11+16 градусів, а на півдні буде трохи тепліше, від +16 до +21 градусів. Удень повітря прогріється до +22+27 градусів, а на півдні країни місцями спека сягне +32 градусів. У Карпатах вночі +7+12 градусів, вдень від +17 до +22 градуси.
У столиці 1 серпня буде без опадів. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +14+16 градусів, вдень +23+25 градуси.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна дізналося у синоптика Українського гідрометеорологічного центру Наталії Птухи, якою буде погода в серпні.
Вона розповіла, що надалі спека в Україні буде утримуватись по південно-східних областях. При цьому на решті буде більш-менш типовий температурний режим - як був і перед цим, але з певними коливаннями, звичайно, в окремі дні.
Також РБК-Україна розповідало врожай яких культур в Україні може опинитись під загрозою через неоднорідну погоду.