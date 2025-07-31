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Без дождей и с прохладой, но не везде: какой погодой начнется август

Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз на 1 августа (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В первый день августа передохнуть от осадков удастся всем регионам Украины. Температура будет комфортной, хотя на юге еще сохранится жаркая погода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, 1 августа погоду в Украине будут определять поле повышенного атмосферного давления и отсутствие фронтов. Поэтому ожидается спокойная погода без осадков.

В страну будет поступать прохладная воздушная масса с северо-запада, которая будет способствовать снижению температуры ночью.

Ночные температуры будут колебаться в пределах +11+16 градусов, а на юге будет немного теплее, от +16 до +21 градусов. Днем воздух прогреется до +22+27 градусов, а на юге страны местами жара достигнет +32 градусов. В Карпатах ночью +7+12 градусов, днем от +17 до +22 градуса.

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В столице 1 августа будет без осадков. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +14+16 градусов, днем +23+25 градуса.

 

Напомним, ранее РБК-Украина узнало у синоптика Украинского гидрометеорологического центра Натальи Птухи, какой будет погода в августе.

Она рассказала, что в дальнейшем жара в Украине будет удерживаться по юго-восточным областям. При этом на остальной части будет более-менее типичный температурный режим - как был и перед этим, но с определенными колебаниями, конечно, в отдельные дни.

Также РБК-Украина рассказывало урожай каких культур в Украине может оказаться под угрозой из-за неоднородной погоды.

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Погода в Украине