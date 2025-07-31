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Без дощів та з прохолодою, але не всюди: якою погодою почнеться серпень

Четвер 31 липня 2025 15:06
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Без дощів та з прохолодою, але не всюди: якою погодою почнеться серпень Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз на 1 серпня (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У перший день серпня перепочити від опадів вдасться всім регіонам України. Температура буде комфортною, хоча на півдні ще збережеться спекотна погода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, 1 серпня погоду в Україні визначатимуть поле підвищеного атмосферного тиску та відсутність фронтів. Тому очікується спокійна погода без опадів.

До країни надходитиме прохолодна повітряна маса з північного заходу, яка сприятиме зниженню температури вночі.

Нічні температури коливатимуться в межах +11+16 градусів, а на півдні буде трохи тепліше, від +16 до +21 градусів. Удень повітря прогріється до +22+27 градусів, а на півдні країни місцями спека сягне +32 градусів. У Карпатах вночі +7+12 градусів, вдень від +17 до +22 градуси.

Погода у Києві

У столиці 1 серпня буде без опадів. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +14+16 градусів, вдень +23+25 градуси.

Без дощів та з прохолодою, але не всюди: якою погодою почнеться серпень

Нагадаємо, раніше РБК-Україна дізналося у синоптика Українського гідрометеорологічного центру Наталії Птухи, якою буде погода в серпні.

Вона розповіла, що надалі спека в Україні буде утримуватись по південно-східних областях. При цьому на решті буде більш-менш типовий температурний режим - як був і перед цим, але з певними коливаннями, звичайно, в окремі дні.

Також РБК-Україна розповідало врожай яких культур в Україні може опинитись під загрозою через неоднорідну погоду.

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