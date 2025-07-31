Без дождей и с прохладой, но не везде: какой погодой начнется август

В первый день августа передохнуть от осадков удастся всем регионам Украины. Температура будет комфортной, хотя на юге еще сохранится жаркая погода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

По данным синоптиков, 1 августа погоду в Украине будут определять поле повышенного атмосферного давления и отсутствие фронтов. Поэтому ожидается спокойная погода без осадков.

В страну будет поступать прохладная воздушная масса с северо-запада, которая будет способствовать снижению температуры ночью.

Ночные температуры будут колебаться в пределах +11+16 градусов, а на юге будет немного теплее, от +16 до +21 градусов. Днем воздух прогреется до +22+27 градусов, а на юге страны местами жара достигнет +32 градусов. В Карпатах ночью +7+12 градусов, днем от +17 до +22 градуса.

Погода в Киеве

В столице 1 августа будет без осадков. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +14+16 градусов, днем +23+25 градуса.