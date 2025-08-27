UA

Без дощів та до +27: де в Україні сьогодні буде найтепліше

Фото: якою буде погода в Україні 27 серпня (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні, 27 серпня, в Україні очікується тепла та переважно суха погода. Лише на півночі можливі короткочасні дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, у Чернігівській та Сумській областях місцями пройдуть короткочасні дощі. На решті території - без опадів, з мінливою хмарністю.

Вітер південно-західний та західний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме +7…+12 градусів, вдень +19…+24 градуси; на півдні країни — вночі +10…+15 градусів, вдень +23…+28 градусів.

Погода по регіонах

  • Захід: у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Рівненській, Волинській та Закарпатській областях - без опадів, мінлива хмарність. Температура вночі +9…+12 градусів, вдень +19…+22 градуси.

  • Північ: у Чернігівській та Сумській областях - місцями короткочасний дощ, температура вночі +9…+12 градусів, вдень +19…+22 градуси. У Житомирській і Київській областях - сухо, мінлива хмарність, температура вночі +10…+12 градусів, вдень +21…+23 градуси.

  • Центр: у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях - без опадів, температура вночі +10…+12 градусів, вдень +23…+25 градусів.

  • Схід: у Полтавській, Харківській, Луганській та Донецькій областях - сухо та тепло, температура вночі +12…+14 градусів, вдень +25…+27 градусів.

  • Південь: у Запорізькій, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях — без опадів, температура вночі +12…+15 градусів, вдень +26…+28 градусів. У Криму - сонячно, температура вночі +12…+14 градусів, вдень +25…+27 градусів.

Погода у Києві

У столиці та області - мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі +10…+12 градусів, вдень +21…+23 градуси. Вітер західний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, нещодавно синоптик Наталка Діденко повідомила, коли в Україну повернеться спека.

За її словами, найближчими днями в Україні очікується подальше підвищення температури, і до кінця тижня місцями на півдні та в центрі повітря прогріється до спекотних значень.

А тим часом у Києві зафіксували найхолодніший день за довгий час.

