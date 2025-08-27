Без дощів та до +27: де в Україні сьогодні буде найтепліше

Сьогодні, 27 серпня, в Україні очікується тепла та переважно суха погода. Лише на півночі можливі короткочасні дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, у Чернігівській та Сумській областях місцями пройдуть короткочасні дощі. На решті території - без опадів, з мінливою хмарністю.
Вітер південно-західний та західний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме +7…+12 градусів, вдень +19…+24 градуси; на півдні країни — вночі +10…+15 градусів, вдень +23…+28 градусів.
Захід: у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Рівненській, Волинській та Закарпатській областях - без опадів, мінлива хмарність. Температура вночі +9…+12 градусів, вдень +19…+22 градуси.
Північ: у Чернігівській та Сумській областях - місцями короткочасний дощ, температура вночі +9…+12 градусів, вдень +19…+22 градуси. У Житомирській і Київській областях - сухо, мінлива хмарність, температура вночі +10…+12 градусів, вдень +21…+23 градуси.
Центр: у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях - без опадів, температура вночі +10…+12 градусів, вдень +23…+25 градусів.
Схід: у Полтавській, Харківській, Луганській та Донецькій областях - сухо та тепло, температура вночі +12…+14 градусів, вдень +25…+27 градусів.
Південь: у Запорізькій, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях — без опадів, температура вночі +12…+15 градусів, вдень +26…+28 градусів. У Криму - сонячно, температура вночі +12…+14 градусів, вдень +25…+27 градусів.
У столиці та області - мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі +10…+12 градусів, вдень +21…+23 градуси. Вітер західний, 5-10 м/с.
Нагадаємо, нещодавно синоптик Наталка Діденко повідомила, коли в Україну повернеться спека.
За її словами, найближчими днями в Україні очікується подальше підвищення температури, і до кінця тижня місцями на півдні та в центрі повітря прогріється до спекотних значень.
А тим часом у Києві зафіксували найхолодніший день за довгий час.