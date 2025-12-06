Без дощів, але з похолоданням: де сьогодні остерігатися сильного вітру

Погода в Україні

За словами синоптиків, сьогодні по всій території України погоду визначатиме поле високого атмосферного тиску, тому опадів не очікується.

Вітер рухатиметься з південного сходу та сходу зі швидкістю 7-12 м/с, на півдні місцями пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Температура вночі коливатиметься від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, на крайньому заході країни, узбережжі морів та в Криму 0-5 градусів тепла.

Денні максимуми становитимуть від +1 до +6 градусів, на Закарпатті, півдні Одеської області та в Криму до 6-11 градусів тепла.

У центральних та східних областях пануватиме стабільна антициклональна погода без опадів і з помірним східним вітром 5-10 м/с.

Погода у Києві

Сьогодні у столиці буде хмарно з проясненнями, але обійдеться без опадів.

Вітер південно-східний 7-12 м/с.

Температура по області вночі від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, вдень 1-6 градусів тепла; у Києві вночі близько 0 градусів, вдень 1-3 градуси тепла.